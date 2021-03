Mondovì e il PRGC: "A quando l'aggiornamento?"

Egregio Direttore,

con l’intento di contribuire al dibattito cittadino con uno spirito costruttivo e propositivo, come associazione intendiamo portare al centro dell’attenzione un tema di fondamentale importanza quale il Piano Regolatore, lo strumento “principe” della pianificazione futura della nostra Città.

Attualmente il documento vigente è stato concepito 20 anni fa: è evidente come nell’arco di un periodo di tempo così lungo le condizioni sociali ed economiche del nostro Paese come della realtà locale siano profondamente mutate.

Riteniamo quindi che sia quanto mai urgente e opportuno intervenire per dotare Mondovì di uno strumento adeguato e all’altezza del momento in cui viviamo, utile a garantire sviluppo sostenibile e migliorare la qualità di vita della comunità tutta.

La normativa regionale prevede che ogni dieci anni si verifichi l'attualità del PRGC per accertare la necessità o meno di modificarlo e il vecchio Pgrc appare chiaramente superato dai fatti, considerato che lo stesso prevedeva una crescita della città fino a 30mila abitanti e con uno sviluppo residenziale risultato esagerato e non coerente con i tempi attuali. Oggi è cambiato il modo di progettare lo sviluppo di un territorio, seguendo una nuova filosofia che non immagina più città in continua espansione, ma privilegia la tutela dell’ambiente valorizzando il patrimonio urbanistico esistente e contenendo il consumo di suolo.

Le recenti notizie apparse sulla stampa locale paiono però evidenziare che la revisione del Prgc sia ancora in alto mare: oltre al confronto in atto con la Regione per il rispetto degli indirizzi del Piano Paesaggistico Regionale, per poter giungere al più presto alla redazione di una proposta tecnica aggiornata auspichiamo che prontamente venga avviato un confronto con le componenti politiche locali, con le rappresentanze delle diverse associazioni e categorie professionali nonché con i diversi soggetti portatori di interessi.

Anche perché ci sono diversi nodi fondamentali della città su cui da tempo ci si confronta senza disporre di un Prgc aggiornato che dia delle indicazioni utili a una scelta equilibrata e coerente: la localizzazione dei plessi scolastici e dei nuovi impianti sportivi, nuovi supermercati già realizzati, così come le nuove diverse abitazioni che stanno sorgendo piuttosto che il dibattuto Polo logistico che consentirebbe opportunità di sviluppo economico e potenziali importanti ricadute occupazionali.

Sono questi solo alcuni esempi di scelte che da un lato si realizzano con un Prgc non più coerente con la Mondovì di oggi perché prevede un’espansione residenziale esagerata, e dall’altra si intendono realizzare senza essere previste da uno strumento di pianificazione.

Insomma riteniamo che non si debba perdere ulteriore tempo. Un adeguato Prgc per la città deve rispondere alle prospettive della Mondovì di oggi e di domani: quale crescita demografica dobbiamo attenderci? Quale fabbisogno di abitazioni e per nuove aziende? Quale mobilità (veicolare, pedonale e ciclabile)? Come valorizzare l’ambiente, il verde e incentivare il risparmio energetico? Come recuperare i centri storici?

A questi interrogativi e molti altri è necessario dare subito risposte chiare e concrete.