A Limone si attende l’arrivo del viceministro Morelli, il sindaco: "Mi aspetto certezze" (VIDEO)

Manca poco all'incontro in programma per questa mattina con il viceministro ai trasporti e alle infrastrutture Alessandro Morelli con un sopralluogo al tunnel di Tenda compromesso dalla recente esondazione del 2-3 ottobre.

Il sindaco di Limone Piemonte, Massimo Riberi, vuole "certezze" come specificato ai microfoni del nostro giornale. "Vogliamo sapere i tempi e i costi per realizzare quest'opera e che i lavori inizino al più presto. Per noi non è importante se si conclude l'opera o se si attui un piano B. L'importante è che si faccia qualcosa."

Dello stesso avviso l'ex sindaco della capitale della Valle Vermenagna Angelo Fruttero.

"In questi precedenti cinque anni di carica istituzionale di questi incontri ne ho visti tanti - ha dichiarato l'ex primo cittadino - Spero che porti a qualcosa di concreto e che i lavori riprendono."