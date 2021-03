Tigli a Fossano: la Valutazione Tecnica Ambientale prevede l’abbattimento di un solo albero

Dopo una lunga guerra, è arrivata la tanto attesa VTA (Valutazione Tecnica Ambientale) che stabilisce quali tigli, di corso Colombo a Fossano, devono essere abbattuti.

“Come avevamo immaginato, l’approfondita e complessa valutazione, ha stabilito, che dei 57 tigli soltanto uno è da abbattere” così recita la lettera dei consiglieri Francesca Crosetti, Rosita Serra, Vincenzo Paglialonga e Paolo Cortese. Gli esponenti infatti, fin dal 28 febbraio giorno nel quale la giunta deliberava l’abbattimento dei 57 alberi, si erano schierati contro questa decisione.



Allo stesso tempo la lettera indica che è stata fatta notificare al Comune, un provvedimento della Soprintendenza del Paesaggio che chiede “tempestivi chiarimenti”. I consiglieri auspicano che il sindaco Dario Tallone riveda le sue posizioni in merito a questa vicenda.



La lettera dei consiglieri di minoranza:





DUE NOVITA’ RILEVANTI: ADESSO CONTIAMO IL SINDACO CI RIPENSI!



Gentile Direttore,

è finalmente arrivata la Valutazione Tecnica Ambientale relativa ai 57 tigli di Corso Colombo, la VTA che come Consiglieri abbiamo più volte richiesto, per scongiurare gli effetti della delibera di Giunta del 28 febbraio 2021 che prevede l’abbattimento dei 57 tigli di corso Cristoforo Colombo.



Come avevamo immaginato, l’approfondita e complessa valutazione, firmata da tre qualificati professionisti, ha stabilito, nero su bianco, che dei 57 tigli, soltanto uno (quello cui è stato assegnato il numero 52) è da abbattere. Uno soltanto e non, come aveva dichiarato il Sindaco, l’intero viale.



Nel contempo è stato notificato al Comune un provvedimento della Soprintendenza del Paesaggio (competente per le Province di Asti, Cuneo e Alessandria) nel quale si chiedono “tempestivi chiarimenti” circa il comunicato reso alla stampa locale dal Sindaco (Le fedeltà 17 febbraio u.s.) “in merito alle alberature di tigli di Corso Colombo, nel quale si annunciava la volontà di abbatterli da parte di codesta Amministrazione”.



Alla luce delle due rilevanti novità, siamo fiduciosi che possa essere rivista la posizione inflessibile espressa dal Sindaco, a beneficio della Città e dei molti fossanesi che hanno preso a cuore la vicenda.



Avremo comunque modo di parlarne nel Consiglio comunale del 29 marzo prossimo, per il quale abbiamo provveduto a presentare una Interpellanza sul tema. Confidiamo si possa discutere nel merito dell’ oggi e non con la solita modalità “ E perché voi?”, a cui prevedibilmente segua la lettura del censimento degli alberi malati ed abbattuti negli ultimi 25 anni, fatto predisporre dagli uffici per avere qualche argomento in Consiglio.



Ringraziamo per l’ospitalità.

I Consiglieri di minoranza Serra, Paglialonga, Cortese, Crosetti