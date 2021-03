Abolito il canone Rai per le strutture pubbliche, Confesercenti: "Una vittoria delle associazioni di categoria"

“Il Decreto Sostegni - che dovrà comunque mantenete la promessa fatta dal Governo di inserire altri ristori per le imprese e far arrivare i fondi in tempi celeri -, ha decretato l’abolizione di una gabella ingiusta in epoca di pandemia, ossia il pagamento del canone Rai per strutture turistiche ricettive e pubblici esercizi. Si tratta di una piccola vittoria delle associazioni di categoria, che si sono schierate in maniera forte per togliere una tassa che incide su un lavoro non svolto”.

A sottolinearlo è il direttore generale Confesercenti della provincia di Cuneo, Nadia dal Bono.

“Finalmente - precisa Marco Bertolotti, presidente Confesercenti provincia di Cuneo - a Roma hanno ascoltato la nostra richiesta. Erano tenuti a versare il canone Rai speciale gli esercenti che detengono uno o più apparecchi atti alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare e, in un momento così delicato era certamente un’ingiustizia”.

“La pandemia - prosegue Nadia dal Bono, direttore generale Confesercenti provincia di Cuneo - ha costretto alla chiusura delle nostre attività, ma ci ha obbligato al pagamento del canone speciale per le televisioni nelle nostre strutture: assurdo. Da mesi ne chiediamo l’abolizione. Oggi possiamo essere soddisfatti: è un piccolo passo ma che incideva comunque in maniera pesante ed ingiusta sugli imprenditori del settore”.