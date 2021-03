Bra, l’ex ospedale nella partita del "San Lazzaro": le assicurazioni della Fondazione Crc

"San Lazzaro" e "Santo Spirito" fanno parte della "stessa partita", l’ex ospedale braidese riceverà le stesse attenzioni riservate a quello albese, dando così concretezza all’operazione che punta a fare dei due presìdi le sedi delle rispettive case della salute cittadine.



In questi termini le assicurazioni che, dopo quelle giunte da Regione e Asl Cn2, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Giandomenico Genta, ha offerto al sindaco braidese Gianni Fogliato nel corso di un incontro che i due hanno avuto nei giorni scorsi nel capoluogo provinciale.



Fogliato e Genta hanno discusso della disponibilità manifestata da Crc a supportare finanziariamente la trasformazione dei due immobili di proprietà della Regione, che rinuncerebbe così alla loro prevista alienazione. Nell’operazione Crc, ente nel quale negli scorsi anni è confluita l’omologa realtà nata della Cassa di Risparmio di Bra, giocherebbe un ruolo da protagonista mediante il coinvolgimento di Ream Sgr, finanziaria torinese presieduta dal cuneese Giovanni Quaglia e che ha tra i propri azionisti le principali fondazioni bancarie piemontesi.



"Sin dalla scelta di allestire un unico nuovo ospedale – spiega il sindaco Fogliato – i percorsi compiuti da Alba e Bra in tema di sanità hanno sempre seguito obiettivi comuni. Così dovrà essere anche per quanto riguarda la riorganizzazione della sanità territoriale, che oggi rappresenta una scommessa fondamentale anche alla luce delle evidenze emerse con l’emergenza sanitaria. Efficaci servizi di prossimità e la presenza in città di un piccolo ospedale di prossimità sono anche il presupposto fondamentale per il buon funzionamento di Verduno, mentre, così come per Alba, il recupero del 'Santo Spirito' ha una valenza importantissima per evitare l’impoverimento del contesto urbanistico e commerciale in cui lo storico complesso è inserito, viste anche le difficoltà già incontrate per una sua alienazione. Da qui il pieno sostegno e il ringraziamento della nostra Amministrazione per l’operazione che vede la Regione, l’Asl e ora anche la Fondazione Crc impegnarsi per evitare la dimissione di questo importante patrimonio cittadino e garantire la permanenza in città di una serie fondamentale di servizi sanitari".