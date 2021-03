Buoni spesa fino a 100 euro per chi risiede a Barge ed è in difficoltà: il Comune interviene per l'emergenza Covid

Fino a domenica 28 marzo 2021 i residenti nel Comune di Barge che si trovino in difficoltà nell’acquisto di generi alimentari e di prima necessità a causa dell’emergenza COVID-19, che ha determinato una perdita/riduzione significativa delle entrate della famiglia, potranno fare richiesta di buoni alimentari previsti dall’Ordinanza 658 del 29.03.20 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e dal Decreto Legge 154 del 23.11.20.

La domanda sarà presentabile solo fino alle ore 24,00 di domenica 28 marzo 2021 mediante compilazione di apposito modulo.

La domanda verrà sottoscritta dal beneficiario al momento della consegna/ritiro dei buoni.

Il Comune contatterà i soggetti ai quali saranno concessi i buoni, per stabilire le modalità di ritiro o di consegna degli stessi.

Per informazioni e aiuto nella compilazione telefonare al Comune di Barge al n. 0175347620 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.



L’esito positivo della valutazione darà diritto all’assegnazione di buoni spesa del valore nominale di € 10,00 che saranno distribuiti in unica soluzione ai nuclei familiari richiedenti e aventi diritto, dando priorità a quelli che si trovino in motivata difficoltà economica correlata all’emergenza sanitaria e a quelli in stato di bisogno per soddisfare le necessità urgenti ed essenziali.

Nell’assegnazione verrà data priorità ai nuclei che non siano già assegnatari di sostegno pubblico (RdC, REI, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).

L’ammontare dei "buoni spesa" per l’acquisto dei generi alimentari varia a seconda della composizione del nucleo familiare ed è così determinato:

1 persona € 50

2 persone € 70

3 persone € 90

4 persone € 100

per ogni componente aggiuntivo oltre i 4 €+10



Il "buono spesa" potrà essere utilizzato per l’acquisto di generi alimentari (alcolici esclusi) presso gli esercizi commerciali del Comune di Barge indicati in un elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Comune contatterà soltanto i soggetti ai quali saranno concessi i buoni, per stabilire le modalità di ritiro o di consegna degli stessi.

Il Comune effettuerà i dovuti controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese.