Villanova Mondovì, domani ai "Dialoghi Eula" Giorgio Gori, sindaco di Bergamo

Domani torna l'appuntamento con "Dialoghi Eula", il festival della buona politica di Villanova Mondovì.

Il primo appuntamento del 2021 avrà come protagonista Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, città tra le più colpite, diventata simbolo dell'emergenza Covid.

Dopo la cerimonia al Parco della Trucca, alla presenza del Presidente del Consiglio Mario Draghi, voluta per inaugurare il Bosco della Memoria, intitolato alle vittime del Covid-19, il primo cittadino bergamasco sarà ai ‘Dialoghi Eula Extra’ per ripercorrere un anno esatto di lotta alla pandemia: dalla cronaca della prima ‘Giornata della memoria’ delle vittime da Covid-19, ai messaggi di speranza e riconoscenza verso l'incessante ‘resistenza civile’ di un Paese che non si arrende.

"I sindaci d’Italia sono stati un vero e proprio punto di riferimento per la cittadinanza nell’anno della più grande rivoluzione del secolo.- sottolinea Michelangelo Turco, primo cittadino di Villanova Mondovì - "Dodici mesi fa guardavo con grande commozione tutti i miei colleghi che, con fierezza e profondo senso civico, indossavano la fascia tricolore anche nei momenti più tristi. Un destino che ci ha resi ancor più uniti e consapevoli del nostro ruolo: la testimonianza del sindaco Gori rimarcherà, ancora una volta, l’attualità dei temi trattati dalla nostra manifestazione".

L'appuntamento è per domani, martedì 23 marzo, alle 18, in diretta streaming sulle piattaforme social (Facebook e YouTube) del comune e su Targatocn.it.

La sessione verrà introdotta dal saluto di Giovanni Quaglia, presidente della Fondazione CRT-Cassa di Risparmio di Torino e dell’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, già ospite nel marzo 2019 ad ‘Aspettando… Dialoghi Eula’ con il professor Carlo Cottarelli.

Il sindaco Gori verrà intervistato dalla giornalista Francesca Schianchi (La Stampa e La7), dando vita a un ‘dialogo’ sugli “appunti per un futuro possibile”, esposti dal primo cittadino bergamasco nel nuovo libro ‘Riscatto’.