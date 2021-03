"Distrubi alimentari. Fame di cure": questa sera un dibattito online sui Dca

"Un appuntamento che metterà a confronto i consiglieri del gruppo Pd Regione con le associazioni che si occupano di Disturbi del comportamento alimentare sul territorio. Malattie subdole come anoressia e bulimia necessitano di cure, di attenzioni che attualmente il Piemonte non è in grado di dare a sufficienza. Quali le azioni da mettere in campo?".



"Disturbi alimentari. Fame di cure": questo è il titolo dell'incontro. Sulla scia del 15 marzo (la Giornata del Fiocchetto Lilla), in diretta facebook questa sera, lunedì 22 marzo, alle ore 20.30 sarà l'occasione per affrontare la delicata e complessa tematica dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA).



Oltre alle associazioni del territorio piemontese che concretamente e quotidianamente affrontano la difficile realtà ("Mi nutro di vita" - compresa la sezione di Biella e Vercelli -, "In punta di cuore", "A-Fidati Cuneo" e "Sei come sei"), interverranno il presidente Gruppo PD in Consiglio regionale, Raffaele Gallo, il consigliere regionale PD, Maurizio Marello, ed il vicepresidente commissione sanità, Domenico Rossi.



In diretta sulla pagina facebook "Partito Democratico Piemonte". Chiunque questa sera potrà collegarsi, non necessariamente per il vivere direttamente una di queste malattie. L'importanza dell'affrontare certe tematiche aiuta tutti ad avere uno sguardo più umano, attento e consapevole.