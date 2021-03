Donatori Avis, la sezione di Alba rinvia l’assemblea dei soci

"Con rammarico, siamo costretti a constatare l’impossibilità di svolgere l’assemblea soci". E’ quanto comunica la sezione albese dell’Avis, che in ragione dell’emergenza sanitaria in corso ha annullato l’appuntamento assembleare già fissato per il pomeriggio di sabato 27 marzo presso la Sala Ordet (parrocchia Cristo Re), riprogrammandolo per la data del prossimo 8 maggio.



"Poiché si tratta di una situazione emergenziale a livello nazionale, che genera precarietà delle misure in vigore, ad oggi non possiamo comunicarvi con certezza quali saranno le modalità di svolgimento dell’assemblea – fa sapere il presidente della sezione albese Giuseppe Ferraro –. Siamo fiduciosi che gli sforzi di queste settimane saranno fruttuosi e ci potranno consentire di svolgere questo evento in presenza, consentendoci di condividere dal vivo con voi un prezioso momento associativo. Trattandosi, però, solo di una speranza e non di una certezza, vi assicuriamo che sarà nostra cura stabilire un piano ulteriore ed eventuale di svolgimento assembleare da remoto".



"A fronte della complessità della situazione – aggiunge Ferraro –, cogliamo l’occasione per ringraziare tutti voi, amici e donatori avisini, per il vostro costante sostegno e contributo alla causa che, da più di 70 anni, portiamo avanti sul territorio: contribuire a salvare delle vite".