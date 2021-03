Dronero, oltre Maira: sospeso per l'intera giornata del 24 marzo il servizio idrico alle utenze

A Dronero, mercoledì 24 marzo, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 presunte, sarà sospeso il servizio idrico alle utenze.

Necessari interventi di manutenzione sulla rete idrica di distribuzione. A comunicarlo l'ACDA (Azienda Cuneese dell'Acqua) S.p.A., anche attraverso appositi avvisi posizionati lungo le vie della città.

Sarà interessata, quindi avrà per l'intera giornata il mancato servizio, la zona di Oltre Maira. Precisamente la sospensione riguarderà: via Marchisa, via Cristoforo Colombo, via Cariolo, via Pasero, via Prese, via Paschero, pizza Cariolo, via Fucine, via Ripoli, via Pratagiovine, via Maria Damiano, piazza Papa Giovanni XXIII, via Stefano Revelli, via Luigi Einaudi, via Crocetta, via Cimitero, via Blanchi di Roascio, viale Stazione, via Cuneo, via Visaisa, via Montemale, via Rocceré, via Donne, via Divisione Cuneense, via Magno Marchio, via Cristoforo Coalova, via Creause, via Giuseppe Lugliengo, via Cervino.

I lavori coinvolgeranno anche le frazioni di Pratavecchia e Monastero.

L'ACDA S.p.A., scusandosi per il disagio che i lavori inevitabilmente causeranno, avverte che, al ripristino del servizio, l’acqua potrà subire alterazioni organolettiche.

Aperto il rubinetto, l'azienda consiglia pertanto ai cittadini di far scorrere l’acqua per un breve periodo prima di nuovamente usufruirne.