I contagi nel comune di Cervasca passano da 26 a 46 in 10 giorni. Il sindaco: "Non molliamo, atteniamoci alle regole"

Continua l’aumento dei contagi a Cervasca.



Dieci giorni fa, il 12 marzo, il sindaco Enzo Garnerone comunicava alla cittadinanza 26 cittadini positivi al Covid (di cui 3 ricoverati), 5 positivi non residenti ma domiciliati nel comune cervaschese. 228 i cittadini guariti e 4 decessi dalla "seconda ondata".



Da ultimo report di oggi, lunedì 22 marzo, si nota un aumento significativo dei positivi nel perimetro del comune cervaschese. Sono ora 46 i cittadini positivi (di cui 2 ricoverati), 5 positivi non residenti ma domiciliati nel comune cervaschese. 247 cittadini sono guariti e 6 i decessi.



“Vi chiedo di rispettare al massimo le disposizioni previste – commenta in una comunicazione il primo cittadino cervaschese – in questi giorni per la zona rossa, anche se siamo tutti scocciati e preoccupati per l’attività economiche, per i bambini, i giovani e gli anziani soli. Tutti vorremmo che finisca presto questo periodo, perciò non molliamo, atteniamoci alle regole. ”



Il comune ricorda che è sempre attivo il C.O.C. (Centro Operativo Comunale). E’ possibile comunicare emergenze da Coronavirus ai numeri 0171 – 684817 o al 338 5789826.



Continua a rimanere attivo il servizio di consegna farmaci e spesa a domicilio. Basterà contattare le farmacie, parafarmacie o negozi. La consegna sarà garantita dai volontari dell’Aib -Protezione Civile a chi è in quarantena o in isolamento.