L’assessore regionale alla Sanità Icardi: "Il vaccino Astrazeneca non è di serie B”

In regione Piemonte la campagna vaccinale, fino ad ora, procede speditamente e negli ospedali la situazione è largamente sotto controllo. Sono queste le informazioni principali e rassicuranti che trapelano dall’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi, durante la sua ultima visita al centro vaccini di Centallo.



L’ex sindaco di Santo Stefano Belbo però non nasconde che il vero problema è la carenza di dosi dove, nell’alessandrino, ha costretto alla chiusura di 2 centri vaccinali. “Abbiamo poche dosi - dichiara Icardi -. Arriviamo fino a lunedì sera con Pfizer e poi martedì ci sarà un nuovo arrivo”, in soccorso a questa mancanza arriva la rassicurazione, pochi giorni fa da parte dell’EMA, che il vaccino Astrazeneca è sicuro e dunque la regione Piemonte, che ha delle scorte, potrà utilizzarlo nonostante la precedente sospensione prudenziale.



“Il sistema di farmaco vigilanza aveva portato l’unità di crisi a fare una sospensione prudenziale. Quando sono arrivati i risultati dell’EMA certo si è tirato un sospiro di sollievo- continua l'assessore -. Era doveroso fare una sospensione ma io sono certo che il vaccino di Astrazeneca non sia da considerare di serie B ma anzi, da una copertura del 100% delle forme gravi e del 83% nelle altre forme. Non c’è nessun motivo per essere ostici a questo vaccino, se dovrò farlo lo farò anche io”.



Anche quanto riguarda l’occupazione dei posti di terapia intensiva, in provincia di Cuneo, le cose sembrano essere sotto controllo dove l’occupazione si aggira intorno al 50% circa. Le aggiunte di posti letto Covid verranno effettuate con l'eventuale necessità.



“Le aggiunte avvengono con dinamica fisarmonica, lo facciamo per mantenere e dare il massimo spazio possibile a patologie non Covid che non possiamo ovviamente dimenticare. È una progressiva conversione a seconda dei bisogni. Siamo intorno al 50% di occupazione, abbiamo ancora spazio e vediamo qualche segnale promettente di rallentamento dell’epidemia” ha poi concluso Icardi.