"Montagna, malata cronica ormai da tempo"

Un anno dopo la pandemia, dopo una stagione invernale finita prima ancora di cominciare, le problematiche restano pesanti per tutti i settori, ma la morte economica della montagna non è solo una questione di "ristori", come spiega Paolo Manera, imprenditore di montagna.

"La morte economica della montagna non è solo questione di ristori o rimborsi il problema ormai va avanti da anni." - spiega -"La montagna è indispensabile ma viene sempre dimenticata. Il Covid ha solo evidenziato e aumentato il distacco fra governo centrale e alte terre. La Montagna non si improvvisa! E' un territorio che impari a conoscere solo se lo vivi a 360° e, a volte, non basta neppure una vita per capirla e conviverci. Bisogna viverci per comprenderla e rispettarla. L’abbandono della montagna genera tremendi danni alle comunità sottostanti. Quest’anno abbiamo capito che anche l’economia di valle è nutrita dalle montagne". Le restrizioni per il contenimento del Covid e le chiusure hanno inasprito un problema atavico che ora rischia di avere conseguenze pesanti per il futuro della montagna.