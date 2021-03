Recupero Cittadella, Pietro Danna: "Incomprensibile la posizione della Soprintendenza. Mondovì unisca le forze"

In seguito alla risposta della Soprintendenza che lascia trapelare l'arrivo di un "no" all'istanza del comune di Mondovì relativa all'abbattimento del padiglione Bertolotti per la costruzione di un polo scolastico, la Provincia (che ha stanziato 4 milioni per i lavori) interviene per fare appello all'unione delle forze cittadine.

"La lettera della Soprintendenza, resa pubblica dal sindaco Adriano durante l'ultimo consiglio comunale, ci ha consentito di apprendere la mancata disponibilità dell'istituzione a consentire il riutilizzo a scopo scolastico di una parte della Cittadella" - commenta Pietro Danna, consigliere provinciale espressione del territorio monregalese - "Da cittadino, prima ancora che da amministratore pubblico, mi pare davvero incomprensibile tale posizione ed è per questo che credo sia giunto il momento che Mondovì unisca le forze, senza distinzione alcuna, perché l'idea dell'amministrazione Adriano divenga realtà".

La Soprintendenza frena sulla possibilità di ottenere il via libera per l'abbattimento di un immobile del '700 considerato di pregio, ma se da un lato un intervento di adattamento è insostenibile, allo stesso tempo è impossibile non notare lo stato di degrado in cui versa al momento la Cittadella.

"Questa notizia, che coinvolge la Provincia in quanto Ente che ha competenza sulle Scuole Superiori, ci lascia l'amaro in bocca per almeno due motivazioni: la prima è quella relativa alla disponibilità di risorse economiche per effettuare l'intervento (3,5 milioni della Regione e 4 della Provincia) e la seconda perché dietro a questo diniego si cela l'incredibile rimpallo fra Amministrazioni dello Stato." - prosegue Danna - "Da un lato infatti, la Soprintendenza sostiene che non si possa demolire il padiglione 'Bertolotti' perché occorre preservare un edificio del Settecento, ma al tempo stesso il Demanio, Ente proprietario della struttura, non sembra curarsi dello stato di degrado nel quale versa la 'Cittadella' ormai da anni. In altre parole, lo Stato afferma che occorre preservare il patrimonio storico e culturale poi, quello stesso Stato, pare non fare nulla per evitarne il decadimento".

L'appello quindi è quello di unire le forze per non lasciar cadere nel dimenticatoio un progetto che porterebbe certo benefici sia per le scuole che per il rione Piazza che vedrebbe finalmente la riqualificazione di quest'area.

"Ci lascia scorati tutti questo e trovo assurdo che, nonostante Provincia e Comune abbiano un progetto ed i fondi per realizzarlo, si dica no ad un intervento che potrebbe finalmente dare una nuova vita alla Cittadella ed al rione di Piazza, rispondendo anche alla decennale esigenza di nuovi spazi ad uso scolastico in città." - conclude Danna - "Per questo rivolgo un appello pubblico: uniamoci intorno al progetto dell’amministrazione comunale, in una azione di convincimento che possa, una volta tanto, far prevalere il buon senso sulle fredde logiche burocratiche".