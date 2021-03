Rifreddo: al via i lavori per il parco giochi inclusivo

Sono partiti in questi giorni i lavori di riqualificazione del principale parco gioco rifreddese. Un area situata in piazza della Vittoria proprio davanti alle scuole elementari che diventerà il primo spazio cittadino dedicato ai bambini completamente accessibile anche ai diversamente abili.

Sul versante finanziario va fatto notare che si tratta di un investimento di circa 17mila euro di cui, come dicevamo più in alto, la metà sarà coperta da finanziamento regionale.

In ultimo va detto che il progetto di rinnovo del parco Armonia si inserisce nella strategia intrapresa dalla Giunta Cavallo di riqualificazione dell’intero centro cittadino. Un strategia che ha visto dapprima il rifacimento dell’area intorno al municipio e di piazza Garibaldi poi la realizzazione di una nuova area mercatale e che proseguirà, adesso, con i due interventi di ammodernamento dei marciapiedi di via Roma e di messa in sicurezza del canale che scorre sotto piazza della Vittoria.

Un intervento quest’ultimo cha da solo vale 1 milione di euro e che oltre a cambiare faccia al paese fa si che in poco meno di 2 anni gli amministratori abbiano portato a Rifreddo qualcosa come 1 milione e 300 mila euro tra finanziamenti regionali e statali. Davvero non male per un paese di poco più di 1000 anime.