Saluzzo, il cantiere di restauro del Duomo prosegue e entra nell’ultima fase

Il Duomo, resterà chiuso fino a sabato 27 marzo pomeriggio, quando riaprirà ai fedeli per la messa prefestiva della Domenica delle Palme. La chiusura di tre settimane è dovuta al proseguimento del cantiere di restauro che entra nella fase finale, prevista per l’inizio del dicembre prossimo.

Dal coro e abside, il ponteggio si sposta nella navata di destra che restituirà, anche grazie alla nuova illuminazione a led, la bellezza del deambulatorio. A luglio l’impalcatura si sposterà sulla navata di sinistra.

A dare aggiornamento sull’avanzamento lavori, iniziati nel 2019 per volontà del vescovo di Saluzzo, è stata Sonia Damiano dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi, in una conferenza stampa a più voci e ordini del giorno, presieduta da monsignor Cristiano Bodo.

Tra i prossimi lavori, il restauro, grazie ad un benefattore privato, di un dipinto su tela attribuito al bellunese Sebastiano Ricci nell’altare della Natività ( eretto a partire dal 1723) che si trova a metà della navata destra. Si tratta dell’adorazione dei pastori in una ambientazione notturna, illuminata da diffusi bagliori, al centro del quale la Madonna tiene in braccio Gesù Bambino che San Giuseppe, i pastori bambini e persone guardano con emozione.

A cura del Rotary club Saluzzo, verrà restaurato il quadro della pala d’altare del Sacro Cuore del Gesù e a sinistra della Sacrestia, grazie ad un altro benefattore, il Duomo vedrà restaurata anche la pala d'Altare dell’Addolorata.

Avanzamento e cronoprogramma dei lavori a carico di cattedrale e di San Giovanni ( dove si è concluso il secondo lotto e si sono rimossi i ponteggi) all’interno di un tema molto sentito dal vescovo: la valorizzazione dei beni artistici e architettonici della Diocesi.

In questa direzione si colloca anche l’accordo “a tre” firmato il 18 marzo scorso dal sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni per il Piter (progetto europeo) «Terres Monviso», dal vescovo Bodo per la Diocesi e dal presidente Marco Piccat per la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Una convenzione di sinergia per la promozione dei beni e delle attività culturali e per perseguire lo sviluppo culturale, turistico e socio economico delle Terre del Monviso.

Agganciandosi ad uno dei compiti peculiari del pontificato di Paolo VI: entrare in relazione con la cultura, con il mondo della cultura e le sue diverse espressioni, Bodo ha sottolineato l’importanza e la bellezza del dialogo tra cultura e fede.

“Tutta la diocesi è ricca di beni artistici, un patrimonio da conoscere e scoprire, da mantenere e consegnare alle future generazioni, perché comprendano la storia del territorio e la fede dei nostri avi hanno realizzato chiese e palazzi. La cultura e la fede hanno sempre bisogno di dialogare e questo avviene con l’arte. La bellezza, la storia e l’arte ci possono aiutare a trovare serenità anche per affrontare questo momento così particolare e difficile della pandemia”.

Presente in rappresentanza del Comune l’assessora alla cultura Attilia Gullino: "Grazie alla Diocesi per ciò che sta facendo per migliorare la rete di relazioni nella finalità di valorizzare il patrimonio. L’accordo quadro sancisce una collaborazione e la rende istituzionale per coordinarne la promozione, far conoscere i beni e renderli fruibili.

In un momento difficile come questo è un segnale molto positivo - ha sottolineato- dopo una profonda riflessione del periodo Covid in cui ha portato la sua riflessione di medico, ringraziando la Diocesi per rendere la solidarietà concreta e lungimirante con la Caritas e il pensare alla restituzione del bellezza dei beni artistici".