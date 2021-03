Scuole nella Cittadella di Mondovì? La Soprintendenza frena sulla demolizione del "Bertolotti"

Il punto fondamentale però sono i costi. Al momento sono 7,5 i milioni disponibili per i lavori (3,5 milioni della Regione e 4 della Provincia), ma la cifra non sarebbe comunque sufficiente per coprire una trasformazione e adeguamento normativo dell'immobile che si aggira attorno ai 13 mila euro.

Un responso non definitivo ma che tende decisamente verso un "no" e che invita a valutare un adattamento dell'edificio, piuttosto che la demolizione.

"Al momento i soldi per un adeguamento non ci sono" - ha spiegato il sindaco - "Proseguiremo con l'istanza. Bisogna anche capire che l'alternativa non può essere quella di continuare a lasciare in degrado la Cittadella".