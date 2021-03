Sul sito del Comune di Busca il bando per la concessione delle strutture turistiche di Valmala,

Il Comune ha pubblicato il bando per la concessione delle strutture turistiche del comprensorio di Valmala con scadenza lunedì 19 aprile prossimo.



“Il rinnovo della gestione delle strutture del comprensorio – spiega il sindaco Marco Gallo – giunge mentre il Comune ha avviato una complessiva opera di promozione del suo territorio collinare e montano, che presenta luoghi e paesaggi ideali per il turismo sostenibile, con progetti come una nuova cura della strada dei Cannoni e dell’area del santuario che hanno il respiro di un vero lancio di prossime nuove opportunità”.



“Il contratto di gestione è in scadenza dopo dieci anni – aggiunge il pro-sindaco Andrea Picco – e il nuovo bando che assegnerà la gestione per i prossimi nove, arriva insieme con una progettazione comunale che punta a rinnovare le ampliare la proposta turistica, oltre a quella di tipo devozionale con i circuiti dei sentieri e delle piste, ideali in tutte le stagioni per trekking, mountain bike, e-bike, sci di fondo e fuori pista, ciaspolate”.



La concessione riguarda delle strutture turistiche in località Pian Pietro con il punto di ristoro e l’area attrezzata per i camper, servizi igienici e parco giochi ed inoltre in località Santuario i locali per il ricovero del battipista ed annessi, il comprensorio dei tracciati e dei sentieri per la pratica degli sport invernali ed estivi, l'utilizzo dei mezzi battipista. Tutti i locali sono dati in gestione privi delle attrezzature del mobilio. Possono partecipare operatori economici, enti ed associazioni.



L'affidamento avverrà confrontando le offerte secondo i criteri contenuti nel bando.

Chiarimenti relativi alla procedura possono essere chiesti all'ufficio tecnico del comune, responsabile del nel procedimento Giuseppe Moi. telefono 0171.9486601 oppure tramite PEC al seguente indirizzo segreteria@cert.busca.gov.it; le risposte alle richieste di chiarimenti saranno pubblicati tramite FAQ sul sito del Comune (www.comune.busca.cn.it). La documentazione dovrà essere presentate in un unico plico contenuto all'interno di un supporto informatico (cd o chiavetta usb) che dovrà pervenire con l servizio postale oppure con agenzia di recapito autorizzata o con una consegna a mano entro le ore 12 del 19 aprile prossimo. L'apertura dei plichi avverrà dalle ore 14 dello stesso 19 aprile in seduta pubblica nella sede del Comune (eventuali diverse modalità di partecipazione dovute alle limitazioni imposte dalla pandemia Covid-19 in corso saranno comunicati i partecipanti).