Vaccinazioni a Cervere e Genola: quando il volontariato è la vera forza di questo paese

Oggi, domenica 21 marzo, due piccoli comuni hanno dato dimostrazione di quanto la sinergia tra amministrazioni e istituzioni sia importante e di quanto il volontariato sia un aspetto fondamentale del nostro territorio. Dapprima questa mattina a Genola sono stati vaccinati 66 over 80 poi, nel pomeriggio, a Cervere dove altri 66 anziani hanno ricevuto la prima dose.



Il tutto si è svolto grazie alla collaborazione tra l’ASL, nella persona della dottoressa Gloria Chiozza, e i sindaci dei due paesi. Il tutto è stato allestito in davvero pochissimi giorni richiedendo così un notevole impegno da parte di amministrazioni locali, volontari e medici. In entrambe le città l’aspetto del volontariato ha ricoperto un ruolo molto importante in questa partita contro il Covid-19: Protezione Civile, Pro loco, Vigili Urbani, Croce Bianca e medici hanno speso il loro tempo per contribuire alla campagna vaccinale.



La possibilità di esser vaccinati nel proprio paese ha rappresentato una grande gioia per tutti i 132 vaccinati. “Oltre alla comodità di essere vicini a casa, è davvero un’emozione poter uscire di casa e rivedere tutte queste persone: una spinta di serenità. - racconta una maestra in pensione - Poter venire qui è una liberazione, non ho timore di fare il vaccino e non vedo l’ora che questa situazione finisca. Il primo lockdown è stato terribile ma, oggi, vedere questa organizzazione è commovente”.



“Credo che eventi come questo diano davvero una spinta e un’accelerata alla campagna vaccinale, soprattutto nei confronti di un target particolarmente fragile - commenta la dottoressa Chiozza -. In questi momenti di difficoltà, quando le diverse istituzioni sono sinergiche e collaborano, si possono fare cose impressionanti. L’aspetto più importante, e che va valorizzato, è quello del volontariato locale e anche quanto sia importante la medicina di territorio”.



“Tanta soddisfazione perché c’è una macchina di volontariato immensa - commenta il sindaco di Genola Flavio Gastaldi -. Basta sapere che abbiamo avuto volontari che ci hanno supportato a tutte le ore del giorno e della notte. Nel momento in cui abbiamo avuto delle problematiche siamo riusciti subito ad affrontarle. Anche la macchina della Pro loco è stata di supporto specialmente per i lavori manuali. Grazie anche al supporto dell’ASL CN1, che ci hanno dato una grandissima mano per portare il personale e farlo convergere su Genola in modo tale da riuscire a vaccinare quante più persone possibili, in un unico posto, in sole 3 ore”.



“Ci siamo posti il problema, che è lo stesso dell’ASL, di capire come vaccinare tante persone nel minor tempo possibile - esprime il sindaco di Cervere Corrado Marchisio -. Il ruolo dei piccoli comuni è quello di mettersi a disposizione in modo tale da alleggerire e velocizzare la campagna vaccinale. L’iniziativa di oggi è stata resa possibile grazie all’impegno dell’amministrazione ma soprattutto dei tanti volontari: Protezione Civile, Associazione Solidale per Cervere, Croce Bianca di Fossano e la Pro loco che ha lasciato a disposizione questo spazio, non solo oggi ma anche per le vaccinazioni che verranno. Non è stato facile anche perché si ha a che fare con persone fragili, bisogna capire le loro esigenze e assisterli”.