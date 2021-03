Vaccinazioni Covid: anche il Gruppo Miroglio mette a disposizione i suoi spazi

C’è anche il Gruppo Miroglio di Alba tra le diverse importanti realtà imprenditoriali di tutto il Paese che, aderendo all’iniziativa nazionale promossa da Confindustria, hanno dato la propria disponibilità a mettere a disposizione i propri spazi aziendali come supporto operativo alla campagna vaccinale anti-Covid.

In attesa di apprendere le misure, le modalità e i protocolli specifici che saranno previsti al riguardo, l’azienda albese ha così aderito al progetto che rientra nel piano redatto dal commissario straordinario per l’Emergenza Epidemiologica, il generale Francesco Paolo Figliuolo, il cui obiettivo è inoculare ogni giorno 500mila dosi di vaccino al fine di immunizzare entro settembre l’80% della popolazione nazionale.

“In questa fase decisiva della lotta alla pandemia, in cui tutta la cittadinanza è chiamata a dare il proprio fattivo contributo, riteniamo importante dimostrare la nostra vicinanza al territorio e continuare a fare la nostra parte, mettendo a disposizione della campagna vaccinale le nostre strutture e tutta la nostra collaborazione”, spiega Giuseppe Miroglio, vicepresidente del Gruppo. “E’ fondamentale che, in questi momenti, gli enti pubblici, le realtà private e la cittadinanza decidano di lavorare fianco a fianco per salvaguardare il bene comune della collettività. Ringrazio Confindustria Cuneo per essersi fatta promotrice e collante di questa importante iniziativa”.

Già nel marzo 2020 il Gruppo Miroglio aveva accolto l’appello lanciato dalla Regione Piemonte ed era stata la prima azienda in Italia a convertire le produzioni per fornire rapidamente mascherine riutilizzabili in tessuto.