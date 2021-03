Racconigi Cycling Team: ottimo sesto posto di Valentina Basilico al Piccolo Trofeo Binda, gara internazionale di Cittiglio

Valentina Basilico è arrivata sesta al Piccolo Trofeo Alfredo Binda di Cittiglio in provincia di Varese, prova di Coppa delle Nazioni per donne Juniores.

Si tratta del miglior risultato stagionale fin qui per il Racconigi Cycling Team. Il Piccolo Trofeo Binda è una delle gare più importanti della stagione juniores, soprattutto per le atlete italiane, e piazzare un’atleta nella top ten è un ottimo punto di partenza per la stagione che è appena iniziata.

La gara misurava 73 chilometri. La prima parte era caratterizzata da un circuito pianeggiante di 7 chilometri da ripetere tre volte, mentre nella seconda parte si entrava su un circuito di poco più di 15 chilometri con tre salite. Al via c’erano – tra nazionali e club – un totale di dieci squadre provenienti dall’estero con tutte le migliori atlete del panorama internazionale.

La prima parte di gara è stata piuttosto tranquilla dal punto di vista della cronaca, mentre ha iniziato a movimentarsi nella seconda parte, quando sono cominciate le salite. Sull’ultima salita se ne sono andate in cinque. Il gruppo negli ultimi chilometri si è avvicinato alle fuggitive fino quasi a riprenderle proprio a ridosso del traguardo. A vincere è stata la finlandese Annlina Ahtosalo.

Valentina Basilico ha vinto con superiorità la volata del gruppo ed è stata la terza miglior italiana alle spalle di Francesca Barale ed Eleonora Ciabocco che hanno concluso rispettivamente quarta e quinta. È un piazzamento che ha soddisfatto tutti a partire da Basilico, fino ai Ds, premiati con un grande risultato a livello internazionale già a inizio stagione.