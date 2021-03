Se ne va a 89 anni Mario Tallone, il “mastro forgiatore” di Paesana

Paesana perde un altro “pezzo” della sua storia.

È morto oggi (22 marzo), Mario Tallone. 89 anni, Tallone era da tutti conosciuto come “l’artista del ferro battuto”. Una vita dedicata al talento ed alla bravura nell’utilizzare quella forgia, quel martello e quell’incudine, all’interno della sua officina di via Belvedere, a Paesana. Una maestria che gli permettevano di trasformare qualsiasi barra di ferro in vere opere d’arte.

Un’arte che gli ha permesso di essere conosciuto ed apprezzato anche fuori dai confini del paese e della Valle Po. Tante le esposizioni delle opere di Tallone, come quelle a Torino o nell’Abbazia di Novalesa, dove aveva avuto modo di esporre alcune delle stazioni della sua “Via Crucis” in ferro battuto.

Proprio all’interno del suo laboratorio, infatti, Tallone aveva saputo realizzare, partendo da una “barra” in ferro, le quattordici stazioni della “Via Crucis”, aggiungendoci poi la Risurrezione. “Un sogno maturato sin da bambino”, si legge a proposito della sua opera. Così come – in rete – si trovano alcuni dialoghi del mastro forgiatore: “Parto sempre da una forma geometrica, perché da quelle forme nascono figure che reggono meglio lo spazio”.

Chi ha avuto la fortuna di entrare nella sua casa paesanese, non potrà dimenticare la spettacolare ringhiera della scala interna della sua abitazione, oppure ancora la cicogna in ferro che faceva bella mostra di sé sulla terrazza.

Proprio lo scorso anno, a luglio, Mario Tallone aveva esposto, insieme al figlio Michelangelo e al nipote Marco (che sta apprendendo l’arte dell’incisione), a Comboscuro, in occasione del Roumiage a la Vierge Adoulourado, nell’ambito della mostra “Ensem – lessico famigliare”

Da giorni Tallone era ricoverato al Covid-hospital di Saluzzo, dopo esser risultato positivo al Coronavirus. Sette giorni fa, per cause analoghe, Mario aveva perso la moglie Giacinta, scomparsa all’età di 86 anni.

Tallone lascia i figli Luigi e Michelangelo. Proprio Michelangelo aveva raccolto l’estro artistico, diventando con gli anni l’apprezzato e conosciuto “maestro del bucchero contemporaneo”.

Le esequie verranno celebrate mercoledì, 24 marzo, alle ore 15.30, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria, a Paesana.