Fami trasforma la lamiera d’acciaio in elemento di design

In genere, se pensiamo a una lamiera in acciaio ci vengono in mente subito le caratteristiche di resistenza e funzionalità pratiche, ma grazie allo sviluppo degli ultimi anni ora questo materiale può essere trasformato in un vero e proprio elemento di design.

Le nuove applicazioni della lamiera in acciaio

A rendere possibile questa sorprendente conversione è famispa.com , azienda specializzata in arredo industriale e leader in Italia nel settore, la cui gamma di armadietti spogliatoio e armadi casellario si contraddistingue non solo per l’elevata efficienza, ma anche per una ricercatezza estetica di primo ordine.

Gli armadi spogliatoio di Fami

Lo possiamo vedere innanzitutto nei modelli di armadi spogliatoio, che possono presentare da 1 a 4 vani e sono disponibili in diverse larghezze - 30, 40 e 58,5 cm – per rispondere a pieno alle diverse esigenze di spazio del locale di installazione. Sempre per garantire un’ampia versatilità e adattabilità, il tetto può essere orizzontale o inclinato, così che, insieme al divisorio sporco pulito, consenta di aumentare il grado di pulizia dell’armadio e dell’ambiente. Il vano interno dell’armadietto spogliatoio può essere ulteriormente suddiviso tramite un piano d’appoggio zincato fisso o regolabile in altezza, ideale per l’alloggiamento di un casco, mentre la parte sottostante al piano può essere fornita con parete intermedia, adatto a dividere le zone sporco/pulito.

Le caratteristiche degli armadi casellario a scomparti

Simili le considerazioni alla base dello sviluppo degli armadi casellario, che sono caratterizzati dalla presenza di scomparti con larghezza di 30 o 40 cm e hanno un’altezza ridotta rispetto agli scomparti presenti nei tradizionali armadi spogliatoio. Anche in questo caso, la struttura può presentare un numero variabile di vani - da un minimo di 2 a un massimo di 4 vani in larghezza e da 2 a 5 vani in altezza – così da permettere un’elevata personalizzazione del prodotto in base all’uso e all’ambiente in cui è inserito. Questi modelli a scomparti si rivelano adatti alla custodia sia di indumenti che di oggetti personali e possono essere utilizzati nei più svariati settori, dall’industria al terziario, dallo sport alle attività ludiche. Le porte vengono fornite con un vano porta etichetta per l’identificazione personale e si chiudono a filo con il corpo dell’armadio. Sia le porte che la parete posteriore presentano una serie di fessure per favorire la necessaria circolazione dell’aria.

Prodotti frutto di studio e sviluppo

Entrambi i modelli firmati Fami hanno altri dettagli che evidenziano lo studio del giusto punto di incontro tra funzionalità ed estetica: per rialzare dal pavimento gli armadi, ad esempio, si può optare tra zoccoli in acciaio zincato e piedini in polipropilene (adatti per l’elevata resistenza all’acqua), così come molteplici sono le soluzioni per personalizzare i prodotti.

Accessori per personalizzare i prodotti in base alle esigenze

Grazie alla possibilità di integrare accessori specifici, infatti, Fami offre soluzioni personalizzate di armadietti per spogliatoi per i più disparati bisogni dell’utenza: dalla semplice panchina per spogliatoio alla panca con vasca porta scarpe fino ai ganci appendiabiti per porte. Grazie alla loro versatilità, invece, gli armadietti possono essere declinati per le esigenze di dipendenti, palestre e ospedali, ma anche rivelarsi comodi armadi casellario per scuole, musei e tutti quei luoghi in cui gli oggetti da custodire sono di volumi minori.