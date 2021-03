Furti in abitazione, borseggi e rapine: i dati del Piemonte

Quello della criminalità è un problema sempre molto sentito, un fattore che incide non poco sulla qualità della vita di un territorio, di conseguenza è molto interessante fare il punto sulla situazione del Piemonte.

Il sito Internet ufficiale della Regione Piemonte mette a disposizione nel suo Annuario Statistico Regionale, consultabile a questo link , delle interessanti statistiche relative a 3 diverse tipologie di reato.

I reati in questione sono furti in abitazione, borseggi e rapine, ed è particolarmente interessante il fatto che siano esposti non in termini assoluti, bensì indicando il numero di episodi criminosi in rapporto a 1.000 abitanti; in questo modo, dunque, risulta molto significativo il confronto tra regioni.

Non esitiamo, dunque, e scopriamo qual è la situazione del Piemonte per quel che riguarda questi 3 reati, raffrontandola con le medie nazionali.

Furti: dati molto superiori alla media nazionale

I furti domestici, una tipologia di reato sempre molto temuta, rappresenta un vero tasto dolente per il Piemonte: in regione infatti risultano essersi verificati nel 2019, ovvero l’ultimo relativamente a cui sono disponibili dei dati, 12 episodi ogni 1.000 abitanti, cifra superiore rispetto alla media nazionale, la quale si attesta a 10,2 episodi per 1.000 abitanti.

Anche negli anni precedenti, ovvero nel 2017 e nel 2018, il tasso di furti domestici in Piemonte è risultato superiore alla media nazionale, di conseguenza è evidente che sia assolutamente opportuna un’inversione di tendenza.

Si auspica, da questo punto di vista, una maggiore sicurezza a livello generale, ma è importante anche che i cittadini proteggano al meglio le loro abitazioni private.

Oggi i sistemi tecnologici che possono mettere in sicurezza una casa sono davvero tantissimi, anche dal costo contenuto, quindi vale assolutamente la pena di compiere una spesa come questa.

Situazione negativa anche per quel che riguarda i borseggi

La situazione piemontese non è migliore per quel che riguarda i borseggi, episodi criminosi che, al di là del danno economico, possono essere molto pericolosi per l’incolumità personale.

In regione, infatti, nel 2019 si sono verificati 6 reati di questo tipo ogni 1.000 abitanti, cifra superiore rispetto alla media nazionale, la quale si attesta a quota 5,1.

Da questo punto di vista, la miglior raccomandazione non può che essere quella di prestare la massima attenzione quando si cammina in strada, evitando di portare con sé molto denaro contante o altri valori ed evitando le strade potenzialmente più pericolose.

Per le rapine, statistiche in linea con l’intero territorio italiano

Quanto alle rapine, reati sempre molto pericolosi, il Piemonte risulta essere in linea con i trend nazionali: nel 2019, infatti, in regione si è verificata una rapina ogni 1.000 abitanti, analogamente a quanto avviene su tutto il territorio nazionale.

Sebbene il dato non sia particolarmente grave, è comunque opportuno accentuare la sicurezza dei negozi e di tutte le attività commerciali esposte a questo rischio: anche da questo punto di vista la tecnologia può essere davvero provvidenziale.

Quando si verifica una rapina, ovviamente, è sempre bene evitare gesti eroici e non porre resistenza a minacce particolarmente temibili: l’ideale è affidarsi alle registrazioni dei sistemi di sorveglianza e al lavoro che verrà successivamente compiuto dalle Forze dell’Ordine.