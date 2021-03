“Azione” si radica nelle Valli del Monviso: nuovi ingressi in Val Po e Val Bronda

Il gruppo provinciale di Azione, movimento politico fondato dall’ex ministro per lo Sviluppo economico Carlo Calenda, continua la sua crescita e il suo radicamento sul territorio.

Nel Saluzzese, per la Valle Bronda e la Valle Po si registrano gli ingressi di Dora Perotto, sindaco di Brondello, e del revellese Giovanni Battista Agù, arbitro federale e studente laureando in Giurisprudenza.

“In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo – dichiara Dora Perotto – penso sia fondamentale ascoltare la voce delle varie realtà che costituiscono il nostro territorio e la nostra società; il confronto deve essere posto alla base dell'operato di ciascun amministratore e soprattutto, a livelli più alti, della politica. Credo che Azione, con i suoi tavoli tematici, possa realmente lavorare a proposte concrete, e soprattutto condivise, per migliorare la realtà in cui viviamo e il futuro del nostro paese”.

Giovanni Battista Agù, inoltre, ricoprirà il ruolo di referente del gruppo tematico Sport: “Per me è stata una grande opportunità entrare nel gruppo di Azione – dichiara, soffisfatto – partito la cui politica liberale è molto vicina alle mie idee.

Dopo la fondazione mi sono avvicinato al profilo di Carlo Calenda, fondatore di Azione, anche grazie all’ingresso in Azione dell’onorevole monregalese Enrico Costa”.

I referenti territoriali Marco Margaria e Andrea Vassallo esprimono soddisfazione per i nuovi ingressi: “Azione continua nella sua crescita territoriale registrando adesioni di persone qualificate e di comprovata esperienza amministrativa, oltre che di giovani con grande voglia di mettersi in gioco”.