Savigliano, Occelli (Destra Saviglianese): “Troppi cittadini vaccinati fuori città”

“Nonostante Savigliano sia attrezzata per eseguire i vaccini anticovid molti nostri concittadini vengono vaccinati in altre città con notevole disagio soprattutto per gli anziani” così scrive il consigliere di minoranza Maurizio Occelli (Destra Saviglianese) nell’interrogazione urgente presentata al sindaco a Giulio Ambroggio, in cui chiede al primo cittadino di “attivarsi presso l’Asl per far sì che ad ognuno venga somministrata la prima dose vicino a casa”.

Al momento nessun commento da parte del sindaco Giulio Ambroggio che si riserva di rispondere in Consiglio comunale.

Intanto, a Savigliano continuano le vaccinazioni presso l’ospedale e presso il punto vaccinale attivato alla Crusà Neira.