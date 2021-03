Borgo San Dalmazzo, iniziate le vaccinazioni degli over 80 a Palazzo Bertello (VIDEO)

Oggi pomeriggio, lunedì 22 marzo, sono iniziate le vaccinazioni a Palazzo Bertello di Borgo San Dalmazzo.

Nel padiglione Expo 1, che ha ospitato tante edizioni della Fiera Fredda, è stato allestito dall'Asl il percorso ad anello per la vaccinazione: dopo l’accettazione c'è l'anamnesi del paziente, la somministrazione del vaccino, l’attesa di 15 minuti per il tempo di osservazione e si conclude ripassando dalla parte amministrativa per la consegna del certificato vaccinale o per fissare il secondo appuntamento.

I pazienti odierni erano tutti over 80 a cui è stato inoculato il vaccino Pfizer.

“Obiettivo è arrivare all'estate con l'immunità di gregge in modo da poterci mettere alle spalle l'epidemia il prossimo autunno – ha dichiarato il direttore generale Asl CN1 Salvatore Brugaletta -. Bisogna fare squadra e collaborare tutti. Invito la popolazione a credere nella vaccinazione e a ricorrervi con serenità e tranquillità. Grazie ai sindaci che stanno mettendo a disposizione le strutture per le vaccinazioni”.

E conclude: “I vaccini sono tutti uguali rispetto alla protezione della patologia. Secondo me bisogna chiedere quando sarò vaccinato e non con che cosa sarò vaccinato, quello è assolutamente inunfluente. C'è garanzia assoluta di avere protezione dalla malattia con qualsiasi vaccino, per arrivare alla fatidica ed auspicata immunità di gregge. È l'unica strada che ci può garantire serenità”.

All'apertura del centro vaccinale era presente anche il sindaco Gian Paolo Beretta con la Giunta: “Grazie alla collaborazione con l'Asl siamo riusciti ad aprire in tempi brevi questo centro utile a tutto il territorio. Anche Borgo contribuisce alle vaccinazioni. Quando sarà il mio turno io mi farò vaccinare, ma voglio essere l'ultimo. Aspetterò il mio turno con diligenza”.

Palazzo Bertello è stato dato in comodato gratuito all'Asl CN1 fino al 31 ottobre, con possibilità di proroga in caso di necessità.

Si vaccinerà 7 giorni su 7 (tranne il giovedì mattina per via del mercato). L'inoculazione dei vaccini è coordinata dall'Asl con la collaborazione di protezione civile e croce rossa.

Il centro coprirà il territorio di Borgo e vallate, oltre ai comuni di Boves, Caraglio e Peveragno.