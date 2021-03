Mondovì, all’Ipc “M. Bellisario” la scuola crea ponti con il mondo del lavoro

Webinar sul controllo dei costi in azienda per la classe 5 A Ipc “Bellisario” di Mondovì. Un progetto promosso e coordinato dalla professoressa Antonella Bogliotti, docente di Tecniche professionali dei servizi commerciali.

Per gli alunni partecipanti, l’obiettivo finale di acquisire le conoscenze relative al processo di pianificazione e controllo in azienda. Una particolare attenzione è stata rivolta al controllo dei costi, unendo l’applicazione pratica delle conoscenze acquisite a scuola ai contesti aziendali. Il meeting virtuale, svolto su piattaforma Teams, aveva ad oggetto un caso pratico: la gestione dei costi nello stabilimento della Ferrero di Alba. E’ intervenuto il dottor Pasquale Grasso, ex direttore di stabilimento in Belgio, che, grazie alla sua esperienza e alle sue competenze, è stato insignito della Stella al merito del Lavoro.

Dopo aver trattato l’evoluzione del lavoro nella storia, il relatore si è soffermato sulle competenze trasversali (“soft skills”) richieste in azienda, esortando i ragazzi a “fare esperienze, per sviluppare capacità di lavoro in team, responsabilità, capacità di comunicare, anche in lingue straniere, autostima, rispetto delle regole, senso del dovere, passione, entusiasmo, motivazione, perseveranza e capacità di risoluzione problemi”.

L’ultima parte è stata dedicata al calcolo del costo industriale di un prodotto classico del noto marchio alimentare piemontese e cioè l'ovetto “Kinder”. La spiegazione si è svolta applicando una tabella simile a quella che i ragazzi utilizzano a scuola nel calcolo del costo dei prodotti.

“Molto positivi i commenti degli studenti - spiega una nota dell'Istituto Professionale di Mondovì - che hanno apprezzato la capacità del relatore di illustrare concetti tecnici in modo semplice e pratico, ritrovando nella realtà aziendale quanto studiato sui banchi di scuola”.

“La professoressa Antonella Bogliotti e la dirigente scolastica professoressa Donatella Garello ringraziano il dott. Grasso e il Consolato dei Maestri di Cuneo - conclude il comunicato - che, nonostante la difficile situazione attuale, hanno voluto proseguire a collaborare con la scuola per permettere ai ragazzi di poter fare concrete ed interessanti esperienze in vista del futuro inserimento nel mondo lavorativo o per la prosecuzione degli studi”.