La famiglia di Gregory Costantino: "Grazie a tutta la comunità cebana e non solo che ci ha aiutato"

In un gelido pomeriggio dello scorso febbraio Gregory Costantino, in seguito ad un sinistro stradale avvenuto in Lesegno, ha lasciato la sua piccola Ellison e la mamma e tutti i famigliari sgomenti e disperati.

In questo dolore prematuro ed improvviso la comunità cebana e non solo ha dato grande dimostrazione di solidarietà morale e materiale che, in un momento storico come quello che stiamo vivendo in cui sono all’ordine del giorno le notizie di piccoli egoismi personali, assume ancora più valore.

Per questo la compagna Veronica e i famigliari, non potendo raggiungere personalmente ogni amico, coetaneo, collega o anche solo conoscente di Gregory e della sua famiglia che ha contribuito al sostegno della bambina, affidano a questo scritto il proprio apprezzamento e ringraziamento.

La compagna e i famigliari di Gregory Costantino