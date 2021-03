Marta Bassino guarda avanti: "La voglia di ripetersi è tanta..."

Il gigante di Lenzerheide ha chiuso la stagione memorabile di Marta Bassino, nuova Regina internazionale del gigante.

Un'annata vissuta da protagonista dall'inizio alla fine, pur senza la ciliegina di un podio conclusivo.

Le parole di Marta a fine gara (ufficio stampa FISI): "Sono piena di gioia e soddisfazione. Ho avuto tempo per metabolizzare questo successo, ma oggi, nel prendere in mano la Coppa del Mondo, ho realizzato ancora meglio tutto quello che c’è dietro. Tutto il lavoro di un anno, tutte le persone che mi hanno aiutato. C’è un mondo, davvero. Mi reputo molto fortunata di essere riuscita a fare il mio lavoro e a disputare le gare. Gli ultimi giorni sono stati faticosi mentalmente e ho cercato di tirare fuori le ultime energie per arrivare fino in fondo. La voglia di ripetersi è sempre tanta. Da lì ripartirò per migliorarmi e crescere ancora. A Kranjska Gora ho vissuto un week-end incredibile, forse il più emozionante della mia vita. Le condizioni erano difficili, la pista non trasferiva sensazioni e vincere due gare in due giorni è stato veramente forte. Il mio auspicio è che ci si possa ritrovare a Sölden con il pubblico”