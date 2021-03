Volley femminile A1: mercoledì il ritorno degli ottavi di finale playoff, Cuneo a caccia della rimonta

Mercoledì 24 marzo appuntamento con le gare di ritorno degli ottavi di finale dei playoff Scudetto 20\21: Cuneo, Bergamo e Trento cercheranno di capovolgere il risultato dell'andata che le vede soccombere a favore di Perugia, Scandicci e Firenze. Ancora da disputare, causa Covid, l'andata di Casalmaggiore-Chieri.

Previsto il Golden Set (regola CEV): si disputa nel caso in cui le due squadre abbiano totalizzato lo stesso numero di punti nelle due gare (3 per vittoria con il risultato di 3-0 o 3-1, 2 per vittoria 3-2, 1 per sconfitta 3-2, 0 per sconfitta 1-3 o 0-3).

Le vincenti affronteranno le prime quattro classificate in regular season (la vincente tra Cuneo e Perugia se la vedrà con Novara).

I RISULTATI DELLE GARE DI ANDATA

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Bosca S.Bernardo Cuneo 3-1

Zanetti Bergamo – Savino Del Bene Scandicci 0-3

Il Bisonte Firenze – Delta Despar Trentino 3-1

VBC èpiù Casalmaggiore – Reale Mutua Fenera Chieri rinviata

IL PROGRAMMA DELLE GARE DI RITORNO

Mercoledì 24 marzo, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Bosca S.Bernardo Cuneo – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Mercoledì 24 marzo, ore 17.30 (diretta LVF TV)

Savino Del Bene Scandicci – Zanetti Bergamo

Mercoledì 24 marzo, ore 18.30 (diretta LVF TV)

Delta Despar Trentino – Il Bisonte Firenze

Rinviata a data da destinarsi

Reale Mutua Fenera Chieri – VBC èpiù Casalmaggiore