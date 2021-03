Volley femminile Serie B2: l'UBI Banca Bosca Cuneo vince il derby

Le gatte biancorosse incassano la terza vittoria in campionato, la seconda consecutiva (credit Danilo Ninotto)

Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Serie B2 dell’UBI Banca Bosca Cuneo che, dopo i tre punti conquistati nella trasferta di Carcare, brilla tra le mura ‘amiche’ dell’Ex Media 4 di Cuneo. Ci sono voluti cinque set ed oltre due ore di gioco per decidere le sorti dell’atteso derby della Granda, il secondo della stagione, tra le ragazze di Liano Petrelli e le braidesi di coach Testa.

Dalla panchina cuneese si alzano Moschettini per la regia, Baldizzone opposto, Giuliano e Andeng centrali, Battistino e Montabone schiacciatrici, libero Scialanca. Una gara dai due volti, con una partenza sprint delle ‘gattine’ biancorosse, capaci di chiudere senza indugi le prime due frazioni (25-17 / 25-14), prima di essere protagoniste di un totale black out: le nerostellate rientrano sotto e pareggiano i conti (18-25 / 11-25).

Nel tiebreak sono le ospiti a portarsi in vantaggio 5-7 prima di effettuare il cambio campo sul 7-8. Cuneo pareggia a quota 9 ed ingrana la quinta: 15-11 il finale.

«La Libellula è una delle squadre più complete del campionato – commenta Liano Petrelli, coach UBI BANCA BOSCA CUNEO -, batterle è per noi una grande soddisfazione. Abbiamo letto bene la gara, il calo del terzo set è stato pagato a caro prezzo. Occorre sempre ‘stare sul pezzo’. Nei 10’ del tie-break ci siamo ritrovate, un bel segnale mentale. Nuovi colpi nel nostro attacco hanno fatto la differenza: stiamo migliorando da un po’ di partite ed iniziamo a raccogliere risultati, grazie all’impegno di tutto il gruppo».

L’UBI Banca Bosca Cuneo scenderà in campo sabato 27 marzo, alle ore 17.00, per il match in trasferta con la Serteco Volley School di Genova. Ancora da confermare la data del recupero con la formazione dell’Alba Volley.

SERIE B2 (girone A1) – nona giornata

UBI BANCA BOSCA CUNEO – LIBELLULA AREA BRA 3-2 (25-17 / 25-14 / 18-25 / 12-25 / 15-11)

UBI BANCA BOSCA CUNEO: Candela (C), Monge, Montabone, Moschettini, Battistino, Baldizzone, Sordo, Giuliano, Andeng, Ulligini, Basso, Caprioglio, Bernardi (L), Scialanca (L). All. Petrelli. Vice All. Cavallera.

L’ALBA VOLLEY – SERTECO V.SCHOOL GENOVA 0-3

NORMAC AVB GENOVA – ACQUA CALIZZANO SV 2-3

CLASSIFICANormac AVB Genova 16; Libellula Area Bra, Serteco V.School Genova 15; Acqua Calizzano Carcare 13; L’Alba Volley* 11; UBI Banca Bosca Cuneo* 8.

*una gara in meno

PROSSIMO TURNO (decima giornata, sabato 27 marzo 2021)

SERTECO V.SCHOOL GENOVA – UBI BANCA BOSCA CUNEO (ore 17.00)

ACQUA CALIZZANO SV – L’ALBA VOLLEY (ore 21.00)

LIBELLULA AREA BRA – NORMAC AVB GENOVA (ore 21.00)