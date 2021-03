Atletica Mondovì - Acqua S.Bernardo presente alla 64^edizione del “Campaccio Cross Country”

Il primo week end di Primavera è coinciso con la 64ª edizione del “Campaccio Cross Country”, prima delle sole tre tappe di questo 2021 del prestigioso circuito World Athletics Permit: la massima serie mondiale di corsa campestre organizzata dalla IAAF.

La pandemia da Covid19 e tutte le regole e restrizioni che sono stati costretti ad adottare gli organizzatori della locale società di casa ASD Sangiorgese, non hanno cambiato la magia del “Campaccio”.

Due giorni di gare per “spalmare” le varie categorie, pubblico assente, accesso consentito solo agli atleti e tecnici accreditati, sanificazioni, rilevazione della temperatura, hanno consentito lo svolgimento della manifestazione in sicurezza. Le gare degli atleti “top” sono state dominati dagli africani con il ventenne ugandese Kiplimo, già campione del mondo di mezza maratona primeggiare tra gli uomini (4° l’italo eritreo Eyob Faniel) e l’etiope Gemechu tra le donne.

Presente al via una pattuglia di portacolori dell’ Atletica Mondovì - Acqua S.Bernardo che si sono ben difesi in una competizione in cui, anche nelle categorie giovanili, la partecipazione è molto qualificata e dall’alto contenuto tecnico.

La miglior prestazione di giornata è stata quella di Alberto Boetti che si piazza al 12° posto nella categoria Junior con il tempo di 20’28” sulla distanza di 6 km. La vittoria è andata a Massimiliano Berti (SA Valchiese) in 19’23”, ma quella del 18enne monregalese è una ottima prestazione. Alberto, avvicinatosi all’atletica leggera da neanche un anno dopo aver lasciato il ciclismo, nella prossima stagione estiva si concentrerà su 3.000 e 5.000 metri, ma già ad aprile esordirà sulla distanza dei 10.000 metri su pista in occasione dei Campionati Regionali sulle lunghe distanze.

Nella categoria Allieve sul tracciato da 2 k, 27° posto per Soraia Cillario in 7’49”, cresciuta nel vivaio del Polo di Carrù, davanti all’altra portacolori dell’Atletica Mondovì Caterina Boetti che chiude 42ª in 8’07. Tra i cadetti positiva la prova del garessino Giacomo Bisio 10’04” e di Pietro Vieno 10’13” entrambi finiti a centro classifica.