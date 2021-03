A Racconigi, reti per i piccioni in vale Monumentale: "La ditta controllerà quelle danneggiate in cui possono restare intrappolati gli animali"

L'Amministrazione ha quindi contattato una ditta specializzata nel settore che aveva già effettuato analoghi interventi in altre città, con la quale è stato programmato un primo intervento in via sperimentale, ad aprile 2020 quando sono state posizionate alcune reti anti volatili sulle cavità dei primi quattro platani del viale, per poter monitorare il comportamento dei piccioni.

Visti i risultati soddisfacenti, è stato poi esteso l’intervento, a ottobre/novembre 2020, sugli altri alberi del viale.

“Si tenga conto - commenta il sindaco Valerio Oderda - che il problema piccioni in Racconigi è reale e concreto, così come l’impegno da parte dell’Amministrazione comunale per risolverlo: nel mese di settembre 2020 è stato realizzato, a carico del Comune, uno specifico impianto di dissuasione volatili sulla copertura della Chiesa di Santa Croce, in Via Morosini, al fine di limitare il problema nell’area adiacente il centro storico, con un costo di 3.700 euro. Può capitare - precisa il primo cittadino- considerato che alcune reti sono state danneggiate e vandalizzate, che alcuni animali possano rimanere intrappolati, basta segnalare agli organi competenti e si interverrà prontamente. La ditta comunque provvederà ad un accurato controllo delle reti e, ove necessario, alla riparazione delle stesse, proprio per evitare intrappolamenti dei piccioni”.