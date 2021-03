Bra in pressing per non perdere la Polfer, Fogliato: "Presenza fondamentale per la città"

Continua il pressing dell’Amministrazione braidese per evitare lo smantellamento del posto di Polizia Ferroviaria attivo in città e il trasferimento dei quattro agenti che vi operano, che secondo quanto anticipato nelle scorse settimane dal Ministero degli Interni sono prossimi a essere trasferiti ad altra sede.



"Per noi è fondamentale che quell’area della nostra città sia adeguatamente presidiata – rimarca il sindaco Gianni Fogliato –. Ringrazio ancora la Prefettura e la Questura per l’interlocuzione costante e l’attenzione avuta ancora in questi giorni. Prefetto e questore ci hanno intanto garantito la loro massima collaborazione, insieme alle altre forze dell’ordine che in città già collaborano attivamente con la nostra Polizia Locale, per garantire il maggior presidio del territorio. Prendo atto e gliene sono grato, mentre non verranno meno le nostre iniziative per fare sì che questa decisione possa essere rivista".



"Oltre a essere un nodo ferroviario molto attivo – continua il primo cittadino – e che negli ultimi anni ha avuto un significativo incremento dei passeggeri, la stazione braidese è anche un luogo molto delicato dal punto di vista sociale, che richiede un presidio costante. La presenza degli agenti Polfer serve come efficace deterrente a fenomeni di criminalità che potrebbero interessare una zona molto centrale della nostra città".