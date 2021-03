L'Agenform di Moretta ospite della trasmissione "Geo"

Oggi 23 marzo, a Geo, la nota trasmissione pomeridiana di Rai 3, si parlerà della scuola casearia di Agenform, che da trent'anni opera a Moretta, nel cuneese.

Tommaso Mario Abrate, presidente di Agenform, agenzia di formazione professionale con sede a Cuneo, non ha dubbi: Lanostra scuola casearia è un fiore all'occhiello per il Piemonte, dal 1990 ha formato migliaia di casari, che lavorano

nelle piccole e medie imprese artigianali del comparto in tutta l'Italia. I formaggi dop e più in generale le produzioni casearie tipiche locali costituiscono un'eccellenza indiscussa, e la nostra scuola si inserisce in questa importante tradizione, garantendo,

unica in Italia nel suo genere, una formazione professionale post diploma di alto livello. Questo anche grazie alla Regione Piemonte, che ha compreso il valore strategico di quest'opera, che cofinanzia insieme al Fondo Sociale Europeo" prosegue il presidente.

Le scuole di formazione professionale per il comparto caseario, il cui sviluppo è avvenuto principalmente nella seconda metà de secolo scorso, sono andate via via chiudendo, sostituite dalla formazione interna alle grande aziende industriali

del comparto o, per le piccole imprese artigianali, da percorsi di apprendistato.

"La scuola di Moretta, unico caso, è invece rimasta attiva - conclude Abrate - a difendere il valore di una formazione completa, non solo pratica ma anche teorica, per perpetuare una tradizione artigianale di qualità, che va coniugata con

l'innovazione e trasmessa alle giovani leve in tutti i suoi aspetti".

A Geo saranno presentate alcune imprese casearie condotte da ex allievi della scuola di Moretta, attive in alcune località italiane, in Piemonte e in Calabria.

"Uscendo dalla nostra scuola - spiega il direttore di Agenform Giancarlo Arneodo - i nostri ragazzi trovano facilmente lavoro, nell'arco di un anno più del 90 per cento. Siamo attivi sia nella realizzazione di percorsi annuali, per imparare

il mestiere, sia in corsi di tipo specialistico. Alcuni sono tenuti in lingua inglese, per la presenza di allievi stranieri. Nell'anno precedente alla pandemia abbiamo avuto iscritti provenienti da quindici regioni italiane e anche dall'estero, da ben tredici

Paesi".