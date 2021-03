Uova amiche, due volte buone

Siamo ancora in piena emergenza sanitaria, l’Italia entra in zona rossa nei giorni di Pasqua per cui tutte le manifestazioni, dalle feste popolari ai riti storici tramandatisi nei secoli fino ad oggi, dovranno subire una stretta, se non essere cancellate del tutto.

Ancora una Pasqua di passione in attesa di riprendere la nostra vita, ma dobbiamo cercare di ritrovare lo spirito della festa, con serenità, cercando di guardare con ottimismo al futuro.

Abbiamo tutti bisogno di un momento di tregua, di un sogno di pace, anche se l'uovo lo scarteremo solo con i familiari con i quali conviviamo.

Perché l’uovo di cioccolato non può mancare. Che Pasqua sarebbe senza? È l’uovo il protagonista per eccellenza della Pasqua, da tempi antichissimi simbolo della vita che si rinnova nel risveglio primaverile.

Regaliamoci una festa speciale, con uova di cioccolato e colombe al sapore solidale, la cui vendita è promossa da molte associazioni di volontariato che si prendono cura di chi è più fragile. Negli scorsi anni le acquistavamo sui banchetti allestiti nelle piazze o sul sagrato delle chiese. Si possono ordinare anche online. Non facciamo mancare il nostro aiuto alle associazioni che sostenevamo, nella situazione di emergenza globale ne hanno davvero bisogno. Sono uova amiche perché al loro interno custodiscono sogni e speranze. La cioccolata è doppiamente buona e fa bene al cuore.

Nelle vetrine dei negozi e sugli scaffali dei supermercati occhieggiano altre uova amiche in vesti variopinte che chiedono di essere acquistate, perché il Coronavirus ha inferto un colpo mortale all'industria dolciaria e le aziende sono in crisi.

Facciamo attenzione, però, a ciò che acquistiamo, controlliamo etichetta, qualità degli ingredienti e prezzo, senza farci ingannare dall’incarto luccicante, che magari non è riciclabile ed è dannoso per l’ambiente.





Buona Pasqua, nonostante tutto!