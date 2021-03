Aggrediti in casa con bastoni e pugni e poi derubati a Dronero. Scattano le manette per due presunti responsabili

Scatta la custodia cautelare per due soggetti, un 48enne di Busca e un nomade sinti di 42 anni, con l'accusa di reato per rapina aggravata.



L'ordinanza - emessa dal GIP del Tribunale di Cuneo su richiesta della locale Procura della Repubblica - è stata eseguita dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cuneo.



La rapina si era consumata, quest'autunno, in un'abitazione a Dronero il 13 ottobre dello scorso anno.



In quella notte alcuni soggetti, individuata una villetta isolata e sfruttando una strada sterrata priva di illuminazione che la costeggiava, si erano appostati in attesa del momento opportuno per fare irruzione.



Il cane della famiglia ha però abbaiato ai malviventi. Una giovane componente del nucleo familiare,presente in quel momento in casa, sentendo l'animale abbaiare con veemenza, ha aperto la porta finestra della cucina che dava sul giardino. La giovane si è trovata di fronte tre individui, tutti travisati e armati di bastoni.

L’iniziale opposizione della ragazza è stata subito stroncata da uno dei malfattori con due schiaffi alla testa e una bastonata. Anche la sorella minorenne della ragazza, accorsa in suo aiuto è stata bloccata e costretta ad entrare con la forza nella camera da letto dei propri genitori e a restare ferma mentre i criminali rovistavano nella stanza in cerca di monili d’oro.



Poco dopo, udito il trambusto, è giunto in soccorso delle ragazze anche il fratello che, dopo essere riuscito a contattare i Carabinieri con il cellulare, è stato aggredito con due pugni sulla testa che lo hanno stordito e fatto cadere a terra.



Trascinato in camera da letto, il fratello, nel timore delle conseguenze per sé e le sorelle, ha consegnato ai tre uomini del denaro contante e diversi monili in oro. Altre catenine e bracciali in oro sono stati rinvenuti direttamente dagli stessi malviventi nell’abitazione.



I Carabinieri della Stazione di Dronero, allertati dalla chiamata del ragazzo, hanno raggiunto l’abitazione, costringendo il “palo” all’esterno della villetta a richiamare i complici, tramite delle radioline portatili, dandosi alla fuga con loro.



Una volta intervenuti, i Carabinieri hanno trovato le due ragazze sotto shock e in lacrime per l’esperienza appena vissuta. Le stesse sono state medicate per le lesioni riportate da personale del 118 fatto intervenire sul posto. Per entrambe, ferite guaribili in una decina di giorni.



I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cuneo intervenuti in loco hanno raccolto da subito elementi di indagine rilevanti.



Prima fra tutti l’autovettura. Poche ore prima della rapina, infatti, era stato rubato un mezzo con cui i malfattori si erano avvicinati alla casa per poi abbandonarla nelle vicinanze, costretti alla fuga a piedi per i campi circostanti.



Le indagini sono state svolte con estrema celerità ricorrendo anche all’impiego di attività tecniche che consentivano di acquisire indizi di responsabilità a carico dei due uomini, uno dei quali è risultato essere un parente del rapinato; questi coinvolgeva alcuni suoi conoscenti per l’esecuzione della rapina, tra cui il nomade sinti raggiunto dal provvedimento cautelare, pluripregiudicato per reati specifici.



All’atto dell’esecuzione della misura cautelare i Carabinieri hanno dato corso anche alle perquisizioni domiciliari a carico dei due arrestati e di altri due soggetti, indagati nel medesimo procedimento.



Nel corso delle perquisizioni, proprio in casa dell’uomo di Villafalletto tratto in arresto, sono stati rinvenuti diversi monili in oro, orologi e materiale di interesse, oltre a diversi proiettili cal. 22 per il cui possesso lo stesso dovrà anche rispondere del reato di detenzione abusiva di munizioni.



Gli altri indagati, sono stati trovati in possesso di diverse banconote per un importo complessivo di oltre 15.000 euro e altri monili in oro su cui sono tuttora in corso accertamenti sulla possibile provenienza delittuosa.



Nel corso delle indagini per la rapina è emerso il coinvolgimento degli indagati in episodi di spaccio di sostanze stupefacenti.

A conferma di ciò, due uomini, un italiano di 38 anni ed un albanese 32 enne (non raggiunti dal provvedimento di custodia cautelare in carcere ma indagati quali fiancheggiatori nell’organizzazione della rapina) sono stati sottoposti a perquisizione domiciliare.



I due uomini sono stati trovati in possesso rispettivamente di 22 e 11 grammi di cocaina, oltre che a un bilancino di precisione e denaro contante. Il 38enne e il 32enne sono stati quindi tratti in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.



I due presunti responsabili della rapina in abitazione sono stati invece condotti presso la Casa Circondariale di Cuneo.