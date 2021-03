"Lei sapeva rincuorare": a Morra di Villar San Costanzo i funerali di Anna Maria Abello

"La cosa più bella di lei era il sorriso. Ricordo che aveva sempre parole di conforto, quella capacità di ascoltare davvero ed aveva una parola buona per tutti. Lei sapeva rincuorare. Impressi mi rimarranno suoi occhi, quanto brillavano quando mi parlava delle figlie e dei nipoti. Con il marito erano una bellissima coppia, molto unita. Ha fatto veramente tanto Anna Maria per gli altri, sia lavorativamente sia in ambito del volontariato in Parrocchia. Per molti anni infatti era stata catechista, accompagnando i ragazzi al sacramento della cresima. Mi ricordo molto bene, anch'io sono stata catechista. lnsieme al marito aveva poi collaborato con la Pro Loco Team Morra, associazione dilettantistica, organizzando gite ed attività. Ha fatto tanto, lascia molto e di prezioso a tante persone".

L'affettuoso ricordo di una compaesana.

58 anni, un tumore scoperto da circa un anno, le cure, l’aggravarsi nell'ultimo periodo fino al tragico epilogo. È morta sabato, 20 marzo, Anna Maria Abello, presso la sua abitazione in frazione Morra di Villar San Costanzo.

In gioventù insegnante in Valle Maira e da più di vent'anni infermiera a Cuneo, presso l'ospedale Santa Croce. Una collega infermiera:

"Un lavoro, quello a contatto con la sofferenza, che Anna Maria eseguiva con grande capacità, sensibilità e dedizione. La sua morte mi rattrista profondamente".

La signora Anna Maria era stata infine anche consigliera comunale a Villar San Costanzo, durante il periodo del precedente mandato del sindaco Gianfranco Ellena.

Non soltanto Villar San Costanzo oggi è in lutto. Moltissimi su Facebook i messaggi di vicinanza verso il marito Attilio e le figlie Elena ed Elisa.

I funerali di Anna Maria Abello verranno celebrati questo pomeriggio, martedì 23 marzo, alle ore 14.30 presso la Parrocchia in frazione Morra di Villar San Costanzo.