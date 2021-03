Fibra ottica: copertura in forte crescita in provincia di Cuneo

La disponibilità di connessioni in fibra ottica nella provincia di Cuneo ha raggiunto dei livelli molto alti: è questo ciò che emerge analizzando i dati presentati da Facile.it, noto comparatore di servizi tra cui figurano, appunto, anche quelli di connessione ad Internet.

I dati di Facile.it: forte sviluppo dal 2017 a oggi

Il portale in questione presenta la diffusione delle connessioni in fibra ottica nella provincia cuneese dal 2015 al 2021, ed è davvero evidente il fatto che in questo lasso temporale si siano registrati dei progressi molto accentuati.

Il divario, in realtà, risulta davvero consistente anche se si considera un lasso temporale ancor più ristretto, ovvero quello compreso tra il 2017 e l’anno attualmente in corso: nel 2017 infatti le connessioni in fibra 30 Mega coprivano appena il 30% del territorio provinciale, mentre quelle in fibra 100 Mega non superavano il 15%

La situazione, oggi, è cambiata radicalmente: le connessioni in fibra 30 Mega raggiungono il 100%, dunque si è arrivati a un livello di copertura totale dell’intero territorio cuneese, si può ancora crescere invece per quanto riguarda le più performanti connessioni in fibra 100 Mega, che oggi riescono a coprire il 64,15% del territorio provinciale.

Fibra ottica: cos’è e cosa la distingue dall’ADSL

La diffusione della fibra ottica è sicuramente un’innovazione molto importante, scopriamo perché.

Questa tecnologia sta sostituendo in modo ormai definitivo la cosiddetta ADSL, acronimo di Asymmetric Digital Subscriber Line, ovvero quella che fino a pochi anni addietro era considerata la miglior tipologia di connessione in assoluto e che oggi, invece, è divenuta obsoleta.

Senza addentrarci oltremodo in aspetti tecnici è interessante sottolineare che mentre l’ADSL fonda il suo funzionamento sull’utilizzo dei cosiddetti doppini, ovvero i cavi in rame, la fibra ottica fa ricorso a materiali diversi quali silicio e polimeri elastici, opportunamente avvolti in una guaina isolante.

A livello infrastrutturale, le connessioni in fibra ottica meritano di essere preferite a quelle in rame in quanto necessitano di una manutenzione di gran lunga inferiore, se non nulla; è pur vero che i cavi tipici della fibra ottica sono molto più delicati, ma se adeguatamente protetti non c’è alcun rischio che si verifichino dei danneggiamenti.

Performance di navigazione di altissimo livello

Ciò che più interessa al consumatore è, ovviamente, la qualità del servizio, e le performance delle connessioni in fibra ottica sono nettamente migliori.

La fibra ottica consente infatti di far viaggiare i dati con una velocità davvero estrema, paragonabile a quella che sanno garantire i cavi per illuminazione, e questo si traduce in un’esperienza di navigazione di altissimo livello.

Un dispositivo connesso ad una linea di fibra ottica assicura velocità ben più accentuate rispetto a quelle dell’ormai obsoleta ADSL, sia in download che in upload, è utile rimarcare inoltre i bassissimi tempi di latenza, che rendono la connessione estremamente fluida e dunque molto adatta anche al Gaming o all’effettuazione di videoconferenze.

L’importanza della fibra ottica per imprese e privati

Disporre di una connessione in fibra ottica è divenuto ormai molto importante, lo è senz’altro per le imprese, anche in varianti particolarmente performanti quali quelle incluse tra i servizi Internet su LakeWeb , una società specializzata in connettività, ma lo è anche per i privati, non solo per le loro esigenze personali, ma anche per quelle professionali, si pensi ad esempio alle tantissime persone che lavorano in Smart Working.

Proprio per queste ragioni, d’altronde, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato dei veri e propri obiettivi per quel che riguarda la copertura di fibra ottica sul territorio italiano, obiettivi con cui la provincia di Cuneo risulta essere, oggi, perfettamente in linea.