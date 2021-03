Tornano le gomme estive, ecco quelle più consigliate

Manca sempre meno al 15 aprile, data scelta per la scadenza degli obblighi di circolazione con pneumatici invernali su gran parte delle strade italiane, nonché del nostro territorio: è quindi il momento di provvedere all’acquisto di un nuovo treno di gomme estive, quelle adatte appunto per la circolazione in condizioni meteo tipiche di estate e primavera.

È di nuovo il momento degli pneumatici estivi

Se gli pneumatici invernali sono perfetti quando il termometro scende sotto i 7 gradi e ci sono fenomeni come neve o ghiaccio lungo le strade, infatti, le gomme estive sono ideali quando l’asfalto è più caldo o quando ci sono acquazzoni improvvisi, e sono queste le caratteristiche principali messe alla prova dai rigorosi test indipendenti che in queste settimane ci fanno scoprire quali sono i modelli più performanti tra quelli in commercio.

Dalla Germania arrivano i primi risultati di queste prove comparative, che mettono sotto esame pneumatici delle principali marche, comunemente in vendita nei negozi fisici o su canali digitali come euroimportpneumatici.com , l’e-Commerce torinese che è tra i leader in Italia per la vendita di gomme online. Vediamo quindi cosa consigliano i “giudici” di Gute Fahrt e Autozeitung, due magazine automotive tedeschi che hanno analizzato le prestazioni delle gomme estive.

Il test di Gute Fahrt

La rivista Gute Fahrt (letteralmente, buon viaggio) ha valutato otto modelli di gomme estive in dimensione 245/40 R18, pensati per automobilisti di esigenze “comuni” e non particolarmente sportive, montati su un’Audi A4 Avant. Il primo gradino del podio è conquistato dagli pneumatici Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5, che conquistano l’oro con la valutazione “Molto buono +”; le medaglie d’argento e di bronzo vanno, rispettivamente, a Continental PremiumContact 6 e Pirelli Cinturato P7 C2, entrambi meritevoli di un “molto buono”.

Per la precisione, le gomme Goodyear hanno ricevuto il massimo dei voti in tutte le categorie, anche se i tecnici di Gute Fahrt hanno evidenziato alcuni aspetti meno positivi per resistenza al rotolamento e comfort/rumore. Qualche critica è stata mossa anche agli altri due modelli sul podio, perché la gomma Continental ha qualche limite nella tenuta sul bagnato (con comportamento inferiore alla media dei rivali nelle prove di handling, aquaplaning trasversale e tenuta laterale sempre sul bagnato), mentre la Pirelli paga dazio in aquaplaning longitudinale e tenuta laterale sul bagnato, oltre ad avere qualche pecca anche in resistenza al rotolamento, comfort e rumorosità.

Ad ogni modo, però, i giudici del magazine sostengono che “l’acquirente può scegliere tranquillamente uno qualsiasi di questi tre modelli in cima alla classifica, secondo le proprie preferenze”, raccomandandoli rispetto agli altri esaminati. Anche se nessuna gomma esaminata “va male per la guida di tutti i giorni”, infatti, gli altri modelli del lotto si sono rivelati meno equilibrati e hanno vari talloni d’Achille.

I risultati di Autozeitung

Anche l’altro test, svolto per conto del magazine Autozeitung, suddivide nettamente i 10 pneumatici esaminati in due categorie: ai 5 molto consigliati, infatti, si contrappongono 5 modelli che non hanno neppure ottenuto un voto perché eccessivamente sotto la media nelle varie prove.

A superare l’esame sono stati quindi cinque prodotti, a cominciare dal vincitore della comparativa, che è ancora una volta la gomma Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5, capace di “padroneggiare al meglio l’equilibrio tra aderenza su bagnato e resistenza al rotolamento” e definita anche la miglior scelta per risparmio di carburante.

Positive anche le valutazioni per gli pneumatici Continental PremiumContact 6 (menzionato per miglior voto sull’asciutto), per i Pirelli P Zero PZ4, i Michelin Pilot Sport 4 e, infine, per i Falken Azenis FK510, che sono il modello che vanta il miglior rapporto tra qualità e prezzo.