Concerto in streaming dell'Orchestra Bruni nel complesso monumentale di San Francesco

Ultimo appuntamento di una stagione concertistica 2020/2021 impegnativa per l'Orchestra Bruni.



"Abbiamo portato lo scorso dicembre sul palcoscenico del teatro Toselli - scrivono - e dinanzi ad una platea purtroppo vuota, nell'ambito della rassegna promossa dal Comune di Cuneo 'Un Teatro come Casa', l'Ottetto dei fiati della nostra Orchestra, il Quartetto Amouage ed infine il nostro complesso d'archi."



Teatro vuoto per far fronte alle norme anti Covid. Ciononostante lo streaming dei tre concerti ha registrato numerose visualizzazioni.



Mercoledì 31 marzo l'orchestra Bartolomeo Bruni al completo sarà protagonista di un programma che incastona una delle più belle sinfonie di Haydn, la n.44 Trauersinfonie, fra due pagine sinfoniche tanto note quanto riuscite: il Siegfried Idyll, magnifico regalo di compleanno di Richard Wagner alla moglie Cosima, e la Valse Triste, una (la più celebre) delle musiche di scena composte da Jean Sibelius per il dramma Kuolema.



"Poter inviare immagini e suoni di questo concerto dalla navata di S. Francesco, uno dei più significativi monumenti della nostra Città, - continua la nota - è un impegno arduo da ogni punto di vista, affrontato in un periodo difficile per tutti, ma è anche una occasione che entusiasma il direttore, M° Farhad Mahani e l'orchestra tutta."



"Realizzare una stagione concertistica nella nostra città, per quanto in streaming - conclude - ha voluto dire provare a non far tacere la musica che ci piace neppure in questi mesi ingrati, confidando nel sostegno di tutti per riuscire a tornare a suonarla ed ascoltarla insieme dal vivo".



Il link per ascoltare il concerto del 31 marzo ore 21, che sarà disponibile fino al 5 aprile.







https://youtu.be/d9T_sZT0xgo