Rimandata l'edizione 2021 del “Cuneo Montagna Outdoor Festival”

Purtroppo, a causa dell’emergenza coronavirus, anche l’edizione 2021 del “Cuneo Montagna Outdoor Festival” viene annullata, rinviando l’appuntamento al 2022.

La manifestazione, erede del Cuneo Montagna Festival e compagno di strada del Festival dell’Outdoor, si sarebbe dovuta svolgere tra il 3 ed il 6 di giugno per le vie della Città di Cuneo, con incontri, laboratori, mostre, spettacoli ed esperienze di montagna, ma le attuali condizioni hanno spinto gli organizzatori (Comune di Cuneo, Provincia di Cuneo, UNCEM, Confcommercio Cuneo) e i principali partner (ATL Azienda Turistica Locale del Cuneese, Conitours, CAI, Aree Protette, CONI Piemonte, progetti Alcotra CClimaTT e PITER Alpimed) a rimandare, seppur a malincuore, l’appuntamento all’edizione 2022.

«Il cuore del Cuneo Montagna Outdoor Festival non è solo la promozione dell'immenso patrimonio naturalistico, culturale, sportivo, turistico delle nostre montagne - dice l’Assessore alle Manifestazioni Paola Olivero -, ma il poterle vivere con eventi diffusi, cosa non facilmente ipotizzabile in questo momento. Le nostre amate montagne ci aspettano con la resilienza di chi le vive e le fa vivere e noi coltiviamo la speranza di poterci tornare presto per godere appieno della loro bellezza e della loro ricchezza.»