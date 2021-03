Infrastrutture, Lega: Morelli a Cuneo è segnale vicinanza a territori

"La visita del Viceministro alle infrastrutture Alessandro Morelli in provincia di Cuneo è un segnale di forte interesse per i territori e dimostrazione della volontà della Lega al Governo di lavorare per risolvere le problematiche quotidiane che affrontano i cittadini.

C'è stato un momento di condivisione importante con gli amministratori locali del territorio sui progetti di rispristino della viabilità della Galleria del Tenda Bis e dell’autostrada Asti-Cuneo.

Morelli ha assicurato che vigilerà sull'andamento dei lavori fino alla loro conclusione, una buona notizia per i cittadini che attendono da tempo queste opere".

Lo dichiarano i parlamentari della Lega Giorgio Bergesio e Flavio Gastaldi il giorno seguente alla visita del viceministro alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili Alessandro Morelli nei due cantieri di Galleria del Tenda e Asti-Cuneo.