"La speranza è che l'impulso di Letta riapra la discussione in tutti i territori: si torni a parlare di politica"

In un momento di profonda "riorganizzazione interna", nel corso di una "fase storica piuttosto convulsa" per il Partito Democratico, ecco alcune riflessioni del sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni.

Le riportiamo integralmente.

"Nel PD abbiamo investito un sacco di energie nel discutere di organigrammi, assetti, posizionamenti, alleanze ed intanto si sono persi consenso e capacità di coinvolgimento degli stessi iscritti.

Poche invece le occasioni di confronto sulle questioni strategiche per il presente ed ancor più il futuro delle nostre comunità: ospedali e medicina territoriale, viabilità, trasporti, acqua, rifiuti, sociale, logistica per le aziende, distretti produttivi o organizzazioni minime di filiera...

Specialmente dopo la riforma delle province, se non si consolida una cabina di regia stabile e di scala sovra comunale, non sarà semplice curare i mali della Granda. C’è il rischio che la tenace capacità di fare impresa dei cuneesi, che fino ad oggi ci ha permesso di primeggiare a livello nazionale e globale, si infranga su limiti strutturali sempre meno superabili.

Stesso ragionamento per la sostenibilità nel lungo periodo dei servizi pubblici di area vasta: alcuni assetti organizzativi sono inadeguati quindi non competitivi o non sostenibili per l’utenza nel lungo periodo.

Il Recovery Fund è un’opportunità anche e soprattutto per le aree interne montane, perialpine e rurali di stimolare un confronto su come investire al meglio le ingenti risorse europee che vanno ben impegnate per garantire un futuro alle nostre comunità.

È anche una grande occasione per risvegliare la partecipazione e dare senso alla cittadinanza, riprendere a fare insomma una politica bella ed utile, finalmente lontana da tatticismi e convenienze, in grado di affrontare i problemi e produrre prospettive.

Da qui la necessità che il Partito Democratico rifletta su come affrontare la cronica difficoltà di questo Paese di creare e promuovere una classe dirigente diffusa e preparata.

La speranza è che l’impulso del neo segretario Letta riapra la discussione in tutti i territori: che si torni a confrontarsi, parlare di politica, praticarla affinché in tutta Italia si aprano strade nuove per la partecipazione attiva e numerosa alla gestione e allo sviluppo delle comunità".