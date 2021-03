Volley maschile Serie B: Savigliano ok a Romagnano Sesia, Bonifetto: "Partita preparata ed approcciata bene"

"Se avessimo guardato la classifica avremmo rischiato di sottovalutare i nostri avversari, che ha individualità importanti, ed avremmo rischiato spiacevoli contrattempi; non lo abbiamo fatto, siamo stati bravi a prepararla in settimana e bravi sabato ad approcciarla nel modo corretto".

Questo il commento di mister Bonifetto dopo la lunga trasferta di Romagnano Sesia laddove sono arrivati tre punti pesanti, frutto di una prestazione quasi perfetta.

In campo con la diagonale Vittone in palleggio e Ghibaudo opposto, coppia centrale Ghio e Gonella, schiacciatori capitan Bossolasco e Dutto, libero Gallo. Senza storia i primi due set dove il Gerbaudo ha brillato in tutti i fondamentali, forte in difesa ed a muro ed implacabile in attacco. Alcuni importanti sostituzioni tra le fila dei padroni di casa rendono il terzo set più lottato, anche se comunque il Savigliano mantiene il vantaggio (14 a 16). Il Pavic cerca, a dir la verità sin dalle fasi di riscaldamento, di mettere in difficoltà gli ospiti con la carta del nervosismo e della provocazione, situazione che sfocia a metà set, complice indecisioni arbitrali, a vedere sventolare un cartellino rosso per parte. Ritornata la calma il Savigliano dimostra la netta superiorità aggiudicandosi il set e l'intera posta.

Vittoria fondamentale per il morale in vista delle due ultime partite della prima fase, sabato prossimo al PalaMarenco contro Alto Canavese (squadra con il roster più forte del campionato) e successivamente il recupero con il PVL; due gare decisive per determinare la classifica del girone.

Erreesse Pavic NO 0

GERBAUDO Volley Savigliano 3

(16/25 - 14/25 - 19/25)

GERBAUDO: Bergesio N., Bossolasco F. (13), Caula M., Cravero S., Dutto F. (8), Gallo D.,Garelli M., Ghibaudo G. (15), Ghio G. (9), Gonella A. (5), Manca I., Marocco L., Rabbia P., Vittone A. (2)Allenatori: Bonifetto R., Brignone M.