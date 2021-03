Cuneo: assegnati gli incarichi della Sezione Veterani Sportivi L. Pellin

In seguito all’Assemblea elettiva del 6 febbraio che ha confermato Guido Cometto alla Presidenza della UNVS Cuneo, nella prima riunione, svolta in modalità a distanza, il Consiglio Direttivo della sezione L. Pellin ha assegnato gli incarichi ai vari eletti.

l Vicepresidente Giovanni Aime avrà la delega ai rapporti con la banca, mentre la signora Giuseppina Ferrua Marabotto si incaricherà della gestione dei tesseramenti. I consiglieri Alessandro Bono e Luigi Piras si interesseranno dell’organizzazione di gite e attività ricreativa, in collaborazione con il Presidente Cometto. A Pietro Morano saranno affidati gli eventi sportivi mentre Aldo Meinero si curerà di organizzare riunioni e attività culturali Tutto questo condizionato dalle circostanze e dalle disposizioni generali. Confermata alla segreteria Franca Serale, in attesa di reperire una persona idonea da avviare all’incarico in un prossimo futuro. L’incarico di addetto stampa è stato affidato a Dario Malabocchia.

Il Consiglio Direttivo Nazionale dell’ UNVS ha conferito a Franca Serale il DISTINTIVO D’ARGENTO.

Sottolineando l’importanza di questo riconoscimento che viene a premiare il preciso e puntuale lavoro da lei svolto nel suo incarico di Segretaria della Sezione la Dirigenza Cuneese precisa che il premio le verrà consegnato nel corso della prima importante cerimonia che le condizioni attuali permetteranno di svolgere.