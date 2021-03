TIMEOUT – Il punto sul Campionato di serie A2 Femminile: Macerata inarrestabile! Mondovì resta al comando. Colpo di coda del Montale. Domani si giocano tre partite

Proseguono a singhiozzo gli impegni di Pool Promozione e Pool Salvezza. Le positività al Covid-19, infatti, continuano a tenere banco, condizionando di fatto il calendario delle gare. Partiamo dalla Pool Promozione. Nel week-end si sono giocate solo due partite valide per la 4^ giornata della ed una come anticipo della 5^.

L’Eurospin Ford Sara Pinerolo ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio del Cuore di Mamma Cutrofiano, “domato” solo al tie-break. La squadra di coach Marchiaro, sotto 2 set a 1, ha saputo reagire e trascinata dai 30 punti di Valentina Zago ha condotto in porto un importante successo. Doverosi i complimenti al Cutrofiano di coach Carratù, che ha fatto ritorno nel Salento con il primo punto di questa seconda fase.

Vittoria piena, ma sofferta per la Sigel Marsala contro il Volley Soverato (3-0). Le calabresi hanno danno filo da torcere alle avversarie in tutti e tre i set, ma hanno peccato di cinismo e di concretezza nelle fasi finali dei parziali. Grazie a questo successo, la Sigel è balzata al sesto posto, compiendo anche un importante passo in chiave qualificazione ai play-off. Nel match valido come anticipo della 5^ giornata, il Cbf Balducci Macerata ha ottenuto sul campo la sua 13^ vittoria consecutiva tra Campionato e Coppa Italia.

Le marchigiane hanno piegato la resistenza della corazzata Acqua & Sapone Roma andando ad imporsi per 3-1. Impressionanti i parziali realizzati da Macerata nel secondo e quarto set, dove hanno lasciato alle avversarie rispettivamente solo 14 e 13 punti. Un’ascesa decisa per la squadra di coach Paniconi, che si è avvicinata prepotentemente alle zone nobili della classifica. La sconfitta delle capitoline, invece, ha confermato la Lpm Bam Mondovì nel ruolo di capolista, anche se la squadra di Delmati ha giocato una gara in più rispetto la Roma.

Due le partite disputate nella Pool Salvezza. L’Olimpia Conad Ravenna è riuscita ad imporsi sul campo della Geovillage Hermaea Olbia con il punteggio di 1-3, in un match caratterizzato dai tanti errori al servizio per entrambe le formazioni (in tutto 30). Grazie a questo successo, le ravennate sono balzate al secondo posto in classifica, portandosi a soli tre punti dalla capolista Futura Volley Busto Arsizio.

Un importante colpo di coda è quello che ha messo a segno l’Exacer Montale, che in casa ha superato al tie-break la Itas Martignacco. Per le Emiliane due punti preziosi che permettono di lasciare al Montecchio l’ultimo posto della classifica. Di seguito il quadro completo con i risultati dell’ultima giornata, la classifica aggiornata e gli impegni del prossimo turno.

A proposito di prossimi impegni, ricordiamo che domani si torna in campo con una sola partita valida per la Pool Promozione (Soverato-Mondovì - ore 18,30) e due per la Pool Salvezza (Montecchio-Cus Torino e Ravenna-Montale). Ieri, infatti, la Lega ha deciso di rinviare anche il match tra Cutrofiano-Marsala, in questo caso, però, il Covid-19 fortunatamente non centra. La Sigel ha chiesto ed ottenuto il rinvio della gara a causa della cancellazione del volo che avrebbe dovuto portare la squadra siciliana in Puglia. Nella Pool Salvezza, infine, Talmassons-F. Busto Arsizio, è slittata al 31 marzo.

RISULTATI 4^ GIORNATA POOL PROMOZIONE 21/03/2021

A&S Roma Meg. Vallefoglia Rinv. Lpm Mondovì S.G. Marignano Rinv. Eur. Pinerolo Cdm Cutrofiano 3-2 Sigel Marsala Volley Soverato 3-0 G. W. Sassuolo Cbf Macerata Rinv.

LA CLASSIFICA DI POOL PROMOZIONE

Pos Squadra Gare giocate Punti 1 Lpm Bam Mondovì 3 48 2 A&S Roma 2 47 3 Meg. Vallefoglia 2 44 4 Cbf Macerata 3 41 5 Eur. Pinerolo 2 40 6 Sigel Marsala 3 38 7 Cdm Cutrofiano 3 38 8 G.W. Sassuolo 3 34 9 Volley Soverato 3 33 10 S.G. in Marignano 2 33

5^ GIORNATA DI ANDATA 24/03/2021

Cbf Macerata A&S Roma 3-1 Volley Soverato Lpm Mondovì - Meg. Vallefoglia Eur. Pinerolo Rinv Cdm Cutrofiano Sigel Marsala Rinv S.G. Marignano G.W. Sassuolo Rinv

RISULTATI 4^ GIORNATA POOL SALVEZZA – 21/03/2021

Exacer Montale Itas Martignacco 3-2 G.H. Olbia Olimpia Ravenna 1-3 B. Cus Torino Cda Talmassons Rinv Club Italia Crai Ipag Montecchio Rinv

RIPOSA: Futura Giovani Volley Busto Arsizio

LA CLASSIFICA DI POOL SALVEZZA

Pos Squadra Gare giocate Punti 1 F. Busto Arsizio 3/8 32 2 O. Ravenna 3/10 29 3 Martignacco 4/10 28 4 H. Olbia 3/8 24 5 Cus Torino 2/8 20 6 Club Italia Crai 1/8 19 7 Cda Talmassons 1/10 15 8 Exacer Montale 2/8 8 9 Ipag Montecchio 3/10 6

5^ GIORNATA POOL SALVEZZA – 24/03/2021

Ipag Montecchio B. Cus Torino - Olimpia Ravenna Exacer Montale - Cda Talmassons F. Busto Arsizio Rinv Itas Martignacco Club Italia Crai Rinv

RIPOSA: Geovillage Hermaea Olbia