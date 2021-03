Volley maschile A2 - Mondovì, positivo bilancio personale per Alberto Marra: "Ho giocato sempre, felice di essere riuscito a dare il mio contributo"

Il derby contro Cuneo ha mandato in archivio la stagione 20\21 del Vbc Synergy Mondovì. Un'annata non facile per molti motivi, chiusa dalla squadra di Barbiero al penultimo posto con 16 punti, frutto di 5 vittorie e 17 sconfitte.

Tra i più positivi nel derby della provincia Granda disputato al Pala UBI Banca il centrale dei monregalesi Alberto Marra, soprattutto nella prima parte del match.

Le parole del centrale Alberto Marra dopo la partita di Cuneo: "Nel primo e nel secondo set abbiamo fatto bene. Abbiamo tenuto bene le battute di Wagner e Codarin e siamo riusciti ad operare dei bei cambi palla, poi loro sono cresciuti e siamo andati in difficoltà. È stata una stagione difficile, abbiamo avuto perdite importanti ma non ci siamo fatti intimorire, anche a ranghi ridotti abbiamo ottenuto qualche buon risultato. Dal punto di vista personale è stato un anno positivo, ho giocato sempre e sono molto felice: sono riuscito a dare il mio contributo e per questo ringrazio la società del Vbc Mondovì