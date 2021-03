Operai comunali al lavoro nella mattinata di oggi (mercoledì 24 marzo) a Cuneo, in piazza Galimberti, per la realizzazione di alcune strisce di colore rosso brillante sul rivestimento del "salotto" del capoluogo.

Un'iniziativa che ha incuriosito i residenti, ovviamente.

Spiega l'assessore Luca Serale: "Si tratta di un lavoro che avevamo in programma da prima della pandemia, ovvero il semplice rifacimento delle strisce per assegnare i posteggi degli ambulanti per il mercato del martedì".